Dakota Johnson ve Chris Martin, 8 yıllık birlikteliğini bitirdi. 35 yaşındaki oyuncu Johnson ile 48 yaşındaki Coldplay solisti 2017'den bu yana birlikteydi ve 2021'den beri aynı evi paylaşıyordu.

2024'te çiftin yıllardır nişanlı olduğunu, ancak evlenmek için acele etmediklerini bildiren People, ayrılığın mayıs ayı ortasında gerçekleştiğini yazdı.

Ünlü çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti, zaman zaman birlikte görüntülendiler. Birkaç ay önce Martin, Londra'daki bir Coldplay konserinde Johnson'a sıcak bir selam göndermişti. "Bu benim evrenimle ilgili ve o burada" diyerek kalabalığa, izleyiciler arasındaki oyuncuyu işaret etmiş, sonra da 'My Universe' (Benim Evrenim) şarkısını seslendirmişti.

REKLAM

Johnson, Aralık 2021'de bir dergiye verdiği röportajda, "Bir süredir birlikteyiz ve bazen dışarı çıkıyoruz, ancak ikimiz de o kadar çok çalışıyoruz ki evde olmak, rahat ve özel olmak güzel. Partilerin çoğu evimde gerçekleşiyor" demişti.

Chris Martin ve eski eşi Gwyneth Paltrow

Chris Martin, 'Grinin Elli Tonu' yıldızı Dakota Johnson ile ilişkisinden önce, 2003'ten 2014'e kadar Gwyneth Paltrow ile evliydi. Çiftin 21 yaşında Apple adında bir kızı ve 19 yaşında Moses adında bir oğlu var.