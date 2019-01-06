Ligin ilk devresini 16 puanla 17. sırada kapatan Fenerbahçe, gözünü transfere çevirmişti. Yeni teknik direktör Ersun Yanal, Ali Koç ve yönetimden yeni transferlerin bir an önce yapılmasını ve kampa katılmasını rica ederken başkan Ali Koç, İngiltere'ye giderek burada bir dizi görüşmede bulunmuştu. Sarı-lacivertliler Sadık Çiftpınar'a imza attırarak ilk transferini gerçekleştirirken Serdar Aziz ve Tolgay Arslan transferlerinde de sona yaklaştı. Sadık'ın imza töreninde fotoğrafta bulunmayan sportif direktör Damien Comolli'nin de yurt dışında olduğu öğrenildi.

Fenerbaçe'nin sportif direktörünün eskiden çalıştığı Liverpool'da sakatlık sorunları nedeniyle forma şansı bulamayan Adam Lallana için İngiltere'de olduğu öne sürüldü. İngiltere basınından Mirror ve The Sun'da çıkan haberler de bu bilgiyi doğrular nitelikte. Ada basınına göre Fenerbahçe ve Southampton, Adam Lallana'yı kadrosuna katmak için yarışıyor.

Sakatlıkları nedeniyle geçen sezon toplamda 23, bu sezon ise 7 maç kaçıran 30 yaşındaki orta saha bu sezon sadece 6'sı Premier Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 8 maçta forma giyebildi. 2014 yılında Liverpool'a transfer olan Lallana'nın Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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