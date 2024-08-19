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        Haberler Gündem Güncel Darende'de deneme ekiminden verim alındı | Son dakika haberleri

        Darende'de deneme ekimi yapılan Özbekistan kavununda verim alındı

        Malatya'nın Darende ilçesinde deneme ekimi yapılan Özbekistan kavununda verim alındığı bildirildi. Hüseyin Kılıç, "Şimdiye kadar diktiğimiz kavun çeşitlerinden çok daha üstün bir ürün oldu. Biz bu yıl iki çeşidini çoğaltarak denemesini yaptık. Muhtemelen bundan sonra bu topraklarda bu kavun çeşidi ekilecek" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:39 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:39
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        Malatya'nın Darende ilçesinde deneme ekimi yapılan Özbekistan kavunununda verim alındığı bildirildi.

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        Irmaklı Mahallesi'nden çiftçi Hüseyin Kılıç tarafından 2 dekar alanda ekilen kavunun toprağa uyum sağladığı belirtildi.

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        Hüseyin Kılıç, deneme ekibi yaptıkları Özbekistan kavununda verimin yüksek olduğunu söyledi.

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        Kavunu çeşitlerinin tadı, şeker oranı ve asit oranı ile veriminin iyi olduğunu aktaran Kılıç, şunları kaydetti: "Biz atadan kavuncuyuz. İlkbaharda Özbek kavunlarını dikerken hiç böyle olacağını tahmin etmiyorduk. Şimdiye kadar diktiğimiz kavun çeşitlerinden çok daha üstün bir ürün oldu. Tohumundan çoğaltabilmemiz dahi bizim için çok güzel. Asit oranı düşük şeker oranı çok güzel bir ürün. Biz bu yıl iki çeşidini çoğaltarak denemesini yaptık. İkisi de bizim ata tohumlarına benziyor biri birinden güzel ve tam aradığımız kavun çeşitlerinden. Muhtemelen bundan sonra bu topraklarda bu kavun çeşidi ekilecek."

        #yerel haberler
        #darende
        #malaty
        #özbekistan kavunu
        #çiftçi
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