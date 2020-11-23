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HaberlerTurizmDedeman Kastamonu 2021'de açılacak
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2021'deki ilk yatırımını Kastamonu'ya yapacak

Dedeman Hotels & Resorts International’ın açılış hazırlıklarını sürdürdüğü yeni oteli “Park Dedeman Kastamonu”, Şubat ayında hizmete girecek. Yapılan açıklamaya göre, otel yönetimi, personel alım görüşmelerine başladı. Park Dedeman Kastamonu Genel Müdürü Tamer Bektaş, "Otelimiz, Ankara ve İstanbul istikametinden şehre girişte bulunan kavşakta yer alıyor. Şehir, orman ve Ilgaz Dağı manzaralı otelimiz, havaalanına 11 km, Ilgaz Kayak Merkezi’ne ise 35 km uzaklıkta bulunuyor" dedi

Dedeman Kastamonu 2021'de açılacak
HABERTURK.COM

İkisi yurt dışında olmak üzere 17 otel ile turizm sektöründe yer alan Dedeman Hotels & Resorts International'ın 2021 yılında açacağı ilk oteli Park Dedeman Kastamonu, Şubat ayında misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Toplam 150 oda, 300 yatak kapasitesi ve bin 100 metrekarelik toplantı ve etkinlik alanına sahip tesisin, yapımı süren KastaMall Alışveriş Merkezi ve Rezidans Karma Projesi içinde yer aldığı belirtildi.

2021 yılının Şubat ayında hizmete girecek otelin yaklaşık 70 kişiye istihdam sağlayacağı da verilern bilgiler arasında.

Park Dedeman Kastamonu Genel Müdürü Tamer Bektaş, otelin açılışıyla ilgili olarak, "Otelimiz, Ankara ve İstanbul istikametinden şehre girişte bulunan kavşakta yer alıyor. Şehir, orman ve Ilgaz Dağı manzaralı otelimiz, havaalanına 11 km, Ilgaz Kayak Merkezi’ne ise 35 km uzaklıkta bulunuyor. Şimdiden 2021 yılı için erken rezervasyon almaya başladık. Aynı zamanda, otelimize personel alımı sürecini de başlattık" dedi.

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