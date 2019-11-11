Portföyüne DeFacto'yu ekledi

HorizonAd, Türkiye hazır giyim ve moda sektörü markalarından DeFacto’yu Kasım ayı medya satın alma çalışmalarının yürütülmesi için müşteri portföyüne eklediğini duyurdu.
DeFacto, Türkiye ile birlikte 30 ülkede 500’den fazla mağazasıyla büyümesini sürdürdüğü kaydedildi.
HorizonAd'nin ihtiyaçlara hızlı cevap verebilen yapısı ile 360 derece dijital medya hizmeti verdiği belirtildi. Şirketin sunduğu hizmetler arasında, SEO, SEM, sosyal medya, influencer marketing, medya planlama, mobil, affiliate, grafik, video, web tasarım ve açıkhava hizmetleri bulunuyor.
HorizonAd'in çalıştığı markalar arasında ise Flo Ayakkabı, Yandex, Çetaş Otomotiv, Avek Otomotiv, Erdağı Medikal'in yer aldığı bildirildi.
HorizonAd Kurucusu Erdem Destan, geçmiş tecrübelerin, iyi bir ekip ve müşterilerimize hızlı verilen reaksiyonların güçlü birliktelikler kurmanın temel anahtarı olduğunu belirtti.
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