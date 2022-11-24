GÜNSELİ ÖZGÜR HAKKINDA

Günseli Özgür, Rizeli bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olarak Anadoluhisarı'ndaki bir köşkte dünyaya geldi. Resim kariyerine Süheyl Ünver'in Topkapı Sarayı Müzesi'nde yaptığı minyatür çalışmalarına katılarak başladı. 1976'da Topkapı Sarayı Nakışhanesi Süsleme Sanatları Bölümü'ne atandı.

1980'de Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Sato Vakfı'ndan aldığı bursla Japonya'ya minyatür sanatını öğrenmek için gitti. Tokyo Güzel Sanatlar Akademisi'nin kabul ettiği ilk öğrenci oldu. 1985'te tanıştığı İslam Seramik Sanatı Uzmanı Takuo Kato ile evlenerek 'Kato' soyadını aldı. Japonya'da kaldığı 17 yılın ardından kendi sanat okulunu açtı.