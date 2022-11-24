Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demet Şener, Özge Ulusoy ve Ece Gürsel'den 'eksik kadın' tepkisi

Günseli Kato'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir" şeklindeki açıklamasına ünlü mankenler tepki gösterdi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Demet Şener, Özge Ulusoy ve Ece Gürsel'den Günseli Kato'nun 'eksik kadın' açıklamasına tepki - Magazin haberleri

    İzmir'de düzenlenen bir defilede; Demet Şener, Özge Ulusoy ve Ece Gürsel podyuma çıktı.
  • Demet Şener, Özge Ulusoy ve Ece Gürsel'den Günseli Kato'nun 'eksik kadın' açıklamasına tepki - Magazin haberleri

    Ünlü mankenler, ressam Günseli Kato'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.
  • Demet Şener, Özge Ulusoy ve Ece Gürsel'den Günseli Kato'nun 'eksik kadın' açıklamasına tepki - Magazin haberleri

    "KINIYORUM"

    Demet Şener: Çok talihsiz bir açıklama. Kadınlar üzerinden bu kadar can acıtıcı söylemler yapılmasını kınıyorum. Ne doğuran kadınlar var doğru düzgün annelik yapmıyorlar. Ne anne olmayan kadınlar var. Bir kediye, bir köpeğe bir canlıya sevgisini veriyor ya da bir çocuğu evlat ediniyor. 
  • Demet Şener, Özge Ulusoy ve Ece Gürsel'den Günseli Kato'nun 'eksik kadın' açıklamasına tepki - Magazin haberleri

    "BİRİNİN YARIM KALIP KALMADIĞI BAŞLA BİRİNİ İLGİLENDİRMEZ"

    Özge Ulusoy: Cehalet desem cahil biri olmadığını biliyorum. Birinin yarım kalıp kalmadığı başka birini ilgilendirmez. 
  • Demet Şener, Özge Ulusoy ve Ece Gürsel'den Günseli Kato'nun 'eksik kadın' açıklamasına tepki - Magazin haberleri

    "TALİHSİZ VE SAÇMA BİR AÇIKLAMA"

    Ece Gürsel: Gerçekten son derece talihsiz bir açıklama. Bir kadın olarak bu açıklamadan utandım. Çünkü benim 2 tane yeğenim var biliyorsunuz ve yeri geliyor ben annelik yapıyorum, yeri geliyor anneannem annelik yapıyor. Yani çocuklar teyzeyi bile anne belleyebiliyor. Çok talihsiz çok saçma bir açıklama.  
  • Demet Şener, Özge Ulusoy ve Ece Gürsel'den Günseli Kato'nun 'eksik kadın' açıklamasına tepki - Magazin haberleri

    GÜNSELİ ÖZGÜR HAKKINDA

    Günseli Özgür, Rizeli bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olarak Anadoluhisarı'ndaki bir köşkte dünyaya geldi. Resim kariyerine Süheyl Ünver'in Topkapı Sarayı Müzesi'nde yaptığı minyatür çalışmalarına katılarak başladı. 1976'da Topkapı Sarayı Nakışhanesi Süsleme Sanatları Bölümü'ne atandı.

    1980'de Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Sato Vakfı'ndan aldığı bursla Japonya'ya minyatür sanatını öğrenmek için gitti. Tokyo Güzel Sanatlar Akademisi'nin kabul ettiği ilk öğrenci oldu. 1985'te tanıştığı İslam Seramik Sanatı Uzmanı Takuo Kato ile evlenerek 'Kato' soyadını aldı. Japonya'da kaldığı 17 yılın ardından kendi sanat okulunu açtı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.