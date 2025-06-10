Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a geri döndü!

Portekiz ekibi Rio Ave, geçen sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Demir Ege Tıknaz'la yola devam etmeme kararı aldı.

Rio Ave Kulübü, 21 yaşındaki orta sahanın 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Kiralık sözleşmesi sona eren Demir Ege, böylece Beşiktaş'a geri döndü.

33 MAÇTA FORMA GİYDİ

Demir Ege, bu sezon Portekiz ekibi ile 33 maça çıktı. 1.93'lük orta saha bu müsabakalarda 4 gol atıp 2 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Demir Ege'nin Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.