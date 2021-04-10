Demir yolu taşımacılığı yüzde 30 arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamDemir yolu taşımacılığı yüzde 30 arttı
ABONE OL

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nda 155 bin ton yük taşındı

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nda taşınan yük yılın ilk çeyreğinde katlanarak 155 bin tona yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2020'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 78 bin ton olan BTK Demir Yolu Hattı yük taşıması, bu yılın ilk çeyreğinde 2 bin 468 vagonla 154 bin 836 tona ulaştı. Bu yılın ilk çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı demir yolu taşımalarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış oldu. 2020 yılında bir önceki yıla göre Avrupa yönündeki demir yolu yük taşımalarında yüzde 25 artış kaydedildi ve bu yıl da aynı ivme devam ediyor" dedi

Demir yolu taşımacılığı yüzde 30 arttı
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolu taşımacılığının giderek önem kazandığını belirterek, "2020'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 78 bin ton olan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı yük taşıması, bu yılın ilk çeyreğinde 2 bin 468 vagonla 154 bin 836 tona ulaştı" dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında ticaretin devamlılığının sağlanması için demir yolu taşımacılığının daha etkin hale geldiğini ifade eden Karaismailoğlu, bu yılın ilk çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı demir yolu taşımalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttığını söyledi. Karaismailoğlu, "2020 yılında bir önceki yıla göre Avrupa yönündeki demir yolu yük taşımalarında yüzde 25 artış kaydedildi ve bu yıl da aynı ivme devam ediyor" diye konuştu.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa yönünde Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Polonya, Avusturya, Slovakya, Çekya, Fransa ve Almanya'ya gerçekleştirilen taşımacılığa her geçen gün talebin yükseldiğine işaret eden Karaismailoğlu, bunu karşılamak için mevcut tren seferleri artırılırken, yeni blok yük trenlerinin sefere konulduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye ile Avrupa arasında tır kasası taşımacılığının da giderek arttığına dikkati çekerek, "Özel tertibatlı vagonlarda 2 tır kasasının tek bir vagonda taşınmasına imkan sağlanan bu taşıma türüyle yüzlerce tırla taşınması gereken yükler, kara yolunda trafiğe neden olmadan, az sayıda trenle varış noktalarına ulaştırılıyor. Bunun hem maliyet hem zaman hem de çevre bakımından birçok avantajları bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, tır kasası taşımacılığına özel sektörün de yatırım yaptığını ifade ederek, farklı destinasyonlarda tır kasası taşımacılığına başlanılması için çalışmaların sürdürüldüğünü, buna Marmaray üzerinden Anadolu'dan da bu yıl başlanacağını dile getirdi.

'TÜRKİYE-İRAN TAŞIMALARINDA HEDEF 1 MİLYON TON'

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye ile İran arasındaki yük taşımacılığında 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 60 artış sağlandığı bilgisini verirken, yeni devreye alınarak mevcut kapasiteyi ve hızı artıran Van Gölü feribotlarının İran yönlü taşımalarda çok önemli avantajlar sağlandığını söyledi.

Türkiye-İran taşımalarının bu yıl 1 milyon tona çıkarılması ve İran üzerinden Pakistan, Afganistan ve Çin'e yük taşınabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, dost ve kardeş ülkelerin iş birliğiyle çok güzel projelerin de hayata geçirildiğini, bunun en somut örneğinin BTK Demir Yolu Hattı olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'a, ayrıca Rusya ve Çin'e yönelik blok yük trenleri işletildiğini ve yakın zamandaki Süveyş Kanalı krizinin Türkiye'den geçen Orta Koridor'un önemini de ortaya koyduğunu ifade etti.

BTK Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor üzerinden geçen yıl, 2019'a göre yüzde 104 artışla toplam 396 bin 778 ton yük taşındığı bilgisini veren Karaismailoğlu, "2020'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 78 bin ton olan BTK yük taşıması, bu yılın ilk çeyreğinde toplamda 2 bin 468 vagonla 154 bin 836 tona ulaştı. Dünya demir yolu taşımacılığına yeni bir yön veren BTK Demiryolu Hattı'nda ve Orta Koridor'da salgın sebebiyle büyük bir yük talebi bulunuyor. Orta Koridor, ülkemizin liman bağlantıları sayesinde Asya'daki yük trafiğinin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Akdeniz Bölgesi'ne ulaşması için önemli fırsatlar sunuyor. Yıllık 710 milyar dolar tutarında olan Avrupa-Çin ticaret trafiğinden Orta Koridor'un geçtiği ülkeler önemli miktarda ekonomik kazanç sağlayacaktır" dedi.

'MARMARAY'DA 335 BİN TON YÜK TAŞINDI'

Karaismailoğlu, Asya ile Avrupa arasındaki yük potansiyelini dikkate alarak yapacakları çalışmalarla Türkiye'yi transit demir yolu taşımacılığında merkez ülke konumuna getirmek istediklerini söyledi.

Kıtalar arasında kesintisiz demir yolu taşımacılığına imkan sağlayan Marmaray'ın yük taşımacılığında da milat olduğuna, böylece yurt içi ve yurt dışına toplam 766 yük treni ile 335 bin 455 ton yük taşındığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Marmaray, ayrıca uluslararası ticarette BTK Demir Yolu Hattı'nın ülkemize kazandırdığı ekonomik gücün yanı sıra zaman ve enerji tasarrufu sağlayarak, çevreci ve hızlı ulaşımın en büyük destekçisidir. 2013'ten önce Avrupa'dan gelen yüklerin ya da Anadolu’dan Avrupa'ya giden yüklerin geçişi deniz yoluyla sağlanırken, Marmaray hattıyla kesintisiz yapılmaya başlandı" diye konuştu.

'KUZEY-GÜNEY KORİDORU ÜZERİNDEN YAPILAN TAŞIMALAR ARTACAK'

BTK Hattı ve Orta Koridor üzerinden taşımaların daha da artacağını vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çin-Türkiye-Avrupa parkurunda bugüne kadar 15 yük treni Marmaray'dan geçerek toplam 11 bin 483 kilometrelik parkurunu 18 günde tamamladı. Bu demir yolu hattı üzerinden Çin-Türkiye-Avrupa güzergahında başlatılan düzenli blok konteyner tren taşımaları devam etmektedir. Çin ile Türkiye ve Avrupa hattında başarıyla toplam 19 blok tren işletilirken, Türkiye'den Çin'e 4 adet blok konteyner treninin yanı sıra son olarak Kütahya'dan (Değirmenözü) 2 adet boraks yüklü tren bu ülkeye sevk edildi. Ülkemiz ile Çin arasında gerçekleştirilen boraks trenleri düzenli seferler şeklinde işletilecek" dedi.

Karaismailoğlu, Çin'in gelecek yıllarda "Kuzey Hat" olarak belirtilen ve Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30'unun geçişini Türkiye üzerinden yapmayı planladığına dikkati çekerek, bunun yılda 1500 trenin transit olarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması anlamına geldiğini bildirdi.

BTK Hattı üzerinden başlatılan Türkiye-Rusya (Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Rusya) demir yolu taşımacılığı ile yeni bir Kuzey-Güney Koridoru oluşturularak, farklı destinasyonlar ve ürün gruplarının taşınmasına imkan sağlandığını belirten Karaismailoğlu, bu hattan 8 günde yapılabilen taşımaların giderek artacağını anlattı.

Karaismailoğlu, demir yolu sektörüne önem vermeyi sürdüreceklerini ifade ederek, "Türkiye'yi lojistik üs yapma hedefi ile demir yolu sektörüne yapılan yatırımlarımızda ivme sürekli yukarı doğru olup, demir yollarının 2023'te ulaştırma yatırımlarındaki payı yüzde 60'lara ulaşacaktır" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ticaret Bakanlığı bazı işlemlerde imza sirküleri şartını kaldırdı
İŞ-YAŞAMBazı işlemlerde imza sirküleri aranmayacak
Bakanlıktan 636 firmaya izin belgesi
İŞ-YAŞAMBakanlıktan 636 firmaya izin belgesi
'Adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti başvuruya açıldı
İŞ-YAŞAMO hizmet ülke geneline yayılıyor
'Son 5 yılda 42 milyar TL yatırıma ulaştık'
İŞ-YAŞAM'Son 5 yılda 42 milyar TL yatırıma ulaştık'
Domates üreticisi Merko, Frigo Pak Gıda’yı bünyesine kattı
İŞ-YAŞAMMerko, Frigo Pak Gıda’yı bünyesine kattı
Bakan Pakdemirli, 22,7 milyon liralık tarımsal desteğin bugün ödeneceğini bildirdi
İŞ-YAŞAM22.7 milyon liralık ödeme bugün hesapta
İstanbul'dan 3 ayda 2 milyar dolarlık ihracat yapıldı
İŞ-YAŞAMİstanbul'dan 2 milyar dolarlık ihracat
İTO Başkanı Avdagiç'ten kur ve faiz açıklaması
İŞ-YAŞAM"Tek önceliğimiz 'fiyat istikrarı' olmamalı"
Bakanı Karaismailoğlu: Kanal İstanbul için çalışmalara hız verdik
İŞ-YAŞAM'Bütünsel kalkınma hedefiyle yola çıktık'
Karayolları için 117 milyon TL harcanacak
İŞ-YAŞAMKaza kara noktaları için 117 milyon TL harcanacak