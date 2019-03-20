Galatasaray'da iki sezon Manchester City’den kiralık olarak forma giyen ve sezon başı 6.5 milyon euroya Lyon’a giden Jason Denayer, “Galatasaray hayatımı değiştirdi ama kariyerimde istikrara ihtiyacım vardı. Şu anda kafamda her şey net, daha az

endişem var. Büyük maçlarda oynadıkça gelişiyorsun” dedi.