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Denizli'de restoranda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti/ Ek fotoğraflar
25 Şubat 2021 Perşembe, 22:00 DHA

Denizli'de restoranda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti/ Ek fotoğraflar
Denizli'de restoranda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
25 Şubat 2021 Perşembe, 22:00 DHA

Denizli'de restoranda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Alevlere teslim olan restoran 3 kişiye mezar oldu
25 Şubat 2021 Perşembe, 22:00 İHA

Alevlere teslim olan restoran 3 kişiye mezar oldu
FLAŞ
25 Şubat 2021 Perşembe, 22:00 DHA

FLAŞ
Kontrolden çıkan otomobilin yayalara çarpma anı kamerada
25 Şubat 2021 Perşembe, 19:00 DHA

Kontrolden çıkan otomobilin yayalara çarpma anı kamerada
Denizli’de dart turnuvası sona erdi
25 Şubat 2021 Perşembe, 17:00 İHA

Denizli’de dart turnuvası sona erdi
Çivril'de lavanta üretimi artıyor
25 Şubat 2021 Perşembe, 17:00 İHA

Çivril'de lavanta üretimi artıyor
DP Lider Uysal'dan, Perinçek'e Doğu Türkistan eleştiri
25 Şubat 2021 Perşembe, 17:00 DHA

DP Lider Uysal'dan, Perinçek'e Doğu Türkistan eleştiri
Mart ayında açılması hedeflenen sinema salonlarında tarih ertelendi
25 Şubat 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Mart ayında açılması hedeflenen sinema salonlarında tarih ertelendi
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Denizlispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını İstanbul’da tamamladı Denizlispor, Beşiktaş maçına 4 eksikle gitti
25 Şubat 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Denizlispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını İstanbul’da tamamladı Denizlispor, Beşiktaş maçına 4 eksikle gitti
Fren yerine gaza basan kadın sürücü önce trafik ışığını ardından 3 yayayı ezdi
25 Şubat 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Fren yerine gaza basan kadın sürücü önce trafik ışığını ardından 3 yayayı ezdi
Pamukkale'deki okullar dezenfekte edildi
25 Şubat 2021 Perşembe, 14:00 DHA

Pamukkale'deki okullar dezenfekte edildi
Başkan Örki, kara gecenin 613 şehidini andı
25 Şubat 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Başkan Örki, kara gecenin 613 şehidini andı
Öterken bayılan 'Denizli Horozu'nun ünü Türkiye'yi aştı Bayılana kadar öten horozun görüntüsünü Japonya ve Çin'de milyonlarca kişi izledi
25 Şubat 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Öterken bayılan 'Denizli Horozu'nun ünü Türkiye'yi aştı Bayılana kadar öten horozun görüntüsünü Japonya ve Çin'de milyonlarca kişi izledi
Denizli’de boşanan çiftlerin sayısı azaldı 2020 yılında Denizli’de 677 kişi boşandı
25 Şubat 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Denizli’de boşanan çiftlerin sayısı azaldı 2020 yılında Denizli’de 677 kişi boşandı
Hayat kurtaracak harita erişime açıldı
25 Şubat 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Hayat kurtaracak harita erişime açıldı
Denizlispor'un Beşiktaş kabusu 
25 Şubat 2021 Perşembe, 13:00 DHA

Denizlispor'un Beşiktaş kabusu 
Pamukkale Belediyesi tüm okulları dezenfekte etti Başkan Örki, “Hem anne babaların, öğretmenlerimizin hem de çocuklarımızın içleri rahat olsun istedik”
25 Şubat 2021 Perşembe, 12:00 İHA

Pamukkale Belediyesi tüm okulları dezenfekte etti Başkan Örki, “Hem anne babaların, öğretmenlerimizin hem de çocuklarımızın içleri rahat olsun istedik”
Kozmetikçilere dadanan yabancı uyruklu karıkoca son işlerinde yakayı ele verdi Kozmetik mağazalarından 10 bin TL'lik hırsızlık yapan yabancı uyruklu karı koca, mağaza personeline yakalandı
25 Şubat 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Kozmetikçilere dadanan yabancı uyruklu karıkoca son işlerinde yakayı ele verdi Kozmetik mağazalarından 10 bin TL'lik hırsızlık yapan yabancı uyruklu karı koca, mağaza personeline yakalandı
Op. Dr. Zerrin Çelik, “Kısırlığın kadına ve erkeklere ait farklı nedenleri vardır”
25 Şubat 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Op. Dr. Zerrin Çelik, “Kısırlığın kadına ve erkeklere ait farklı nedenleri vardır”
Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Her şey durur ancak eğitim duramaz”
25 Şubat 2021 Perşembe, 10:00 İHA

Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Her şey durur ancak eğitim duramaz”
Denizli Memur-Sen, 28 Şubat mağduriyeti giderilmeyenlerin haklarının iadesini istedi
24 Şubat 2021 Çarşamba, 16:00 İHA

Denizli Memur-Sen, 28 Şubat mağduriyeti giderilmeyenlerin haklarının iadesini istedi
PAÜ’nün hibe desteği alan AB Projesi STEM Müfredatına önemli katkılar sağlayacak
24 Şubat 2021 Çarşamba, 15:00 İHA

PAÜ’nün hibe desteği alan AB Projesi STEM Müfredatına önemli katkılar sağlayacak
Hakan Kutlu: “VAR çok gereksiz bir sistem” Denizlispor Teknik Direktörü Kutlu: “Beşiktaş maçını kazanarak dönmek istiyoruz”
24 Şubat 2021 Çarşamba, 15:00 İHA

Hakan Kutlu: “VAR çok gereksiz bir sistem” Denizlispor Teknik Direktörü Kutlu: “Beşiktaş maçını kazanarak dönmek istiyoruz”
Ayman Ben Muhammed: “Zorlu bir maç olacak”
24 Şubat 2021 Çarşamba, 14:00 İHA

Ayman Ben Muhammed: “Zorlu bir maç olacak”
Denizlispor'un gözü Beşiktaş'ta
24 Şubat 2021 Çarşamba, 15:00 DHA

Denizlispor'un gözü Beşiktaş'ta
Kubilay Aktaş: “Bu başlangıcı Beşiktaş maçında devam ettireceğiz”
24 Şubat 2021 Çarşamba, 13:00 İHA

Kubilay Aktaş: “Bu başlangıcı Beşiktaş maçında devam ettireceğiz”
Denizlispor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor
24 Şubat 2021 Çarşamba, 13:00 İHA

Denizlispor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor
Denizli Büyükşehir'den Hocalı şehitleri için anma programı Hocalı Soykırımı'nın 29. yıldönümünde de anma programı düzenlenecek
24 Şubat 2021 Çarşamba, 13:00 İHA

Denizli Büyükşehir'den Hocalı şehitleri için anma programı Hocalı Soykırımı'nın 29. yıldönümünde de anma programı düzenlenecek
Denizli’de Ocak ve Aralık 2020 yılı yapı izin istatistikleri açıklandı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 12:00 İHA

Denizli’de Ocak ve Aralık 2020 yılı yapı izin istatistikleri açıklandı
Denizlispor’da Oğuz Yılmaz affedildi
24 Şubat 2021 Çarşamba, 12:00 İHA

Denizlispor’da Oğuz Yılmaz affedildi
İdrar kaçırma problemine “Manyetik Alan Koltuğu” tedavisi Doç. Dr. Nilgün Şimşir Atalay; “Manyetik alan koltuğu hastalarda idrar kaçırma probleminin önüne geçiyor” “İdrar kaçırmada koltuk tedavisi her yaştan insanlara uygulanabiliyor”
24 Şubat 2021 Çarşamba, 12:00 İHA

İdrar kaçırma problemine “Manyetik Alan Koltuğu” tedavisi Doç. Dr. Nilgün Şimşir Atalay; “Manyetik alan koltuğu hastalarda idrar kaçırma probleminin önüne geçiyor” “İdrar kaçırmada koltuk tedavisi her yaştan insanlara uygulanabiliyor”
Engel tanımayan minik yazar, öykü kitabı yazdı Başkan Özbaş, bedensel engelli 10 yaşındaki yazarın imza gününe katıldı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 10:00 İHA

Engel tanımayan minik yazar, öykü kitabı yazdı Başkan Özbaş, bedensel engelli 10 yaşındaki yazarın imza gününe katıldı