Denizli'de üzerine demir kapı devrilen işçi öldü

Denizli'nin Çardak ilçesinde üzerine demir kapı devrilen kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan Gökhan Ergin'in (44) üzerine demir depo kapısı devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ergin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

