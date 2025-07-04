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        Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

        Denizli merkezli 6 ilde, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:18 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:18
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        Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 zanlı tutuklandı
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        Denizli merkezli 6 ilde, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 17'si tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

        - Operasyon

        İnternet sitelerine sahte eskort ilanı vererek vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik Denizli, İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Aydın ve Osmaniye'de dün düzenlenen operasyonda 5'i kadın 22 şüpheli yakalanmıştı.

        Zanlıların site üzerinden dolandırdıkları vatandaşları arayıp, kendilerini avukat olarak tanıtarak, eskortla buluşmaya gelmedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılacağı yönünde korkutup para aldıkları belirlenmişti. Şüphelilerin bu yöntemle 35 kişiyi yaklaşık 12 milyon lira dolandırdığı tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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