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HABERTURK.COM

Bugün 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesini sağlayan 'Sıfır Atık Projesi' dünya genelinde yaygınlaşıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği’nin özel davetlisi olarak gittiği New York’da 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla düzenlenecek özel oturumda Türkiye’de uygulanan ‘Sıfır Atık Projesi’nin detaylarını anlatacak.

2017 yılından bu yana Türkiye’de başarıyla uygulanan ‘Sıfır Atış Projesi’ kapsamında tek kullanımlık içecek ambalajlarında gelecek yıl başından itibaren ‘depozito yönetim sistemi’ne geçilecek. Hem ekonomi, hem çevre ve insan sağlığı açısından önemli olan sistemin hayata geçmesi için geri sayım başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan

Türkiye Çevre Ajansı’nın (TÜÇA) 30.12.2022 tarihli ‘Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Duyurusu’na göre 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren içecek ambalajları üzerinde ‘Depozito Yönetim Sistemi İşareti (logosu)’ zorunlu olacak. Yani, ağustos ayından itibaren de özel güvenlikli mürekkep ile basılmış Depozito Yönetim Sistemi sembolünün yer aldığı etiketler içecekler üzerinde zorunlu olacak. Bu etiket olmayan içecekler satılamayacak.

Bu yılın "Sıfır Atık Yüzyılı" olacağını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bu yıl itibarıyla 2 bin depozito iade makinesi, 5 bin depozito toplama noktasıyla, en az 7 bin noktada hizmet vereceğiz. 2024 yılı itibarıyla da zorunlu hale getireceğiz" demişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Peki nedir bu depozito yönetim sistemi? Tüketicileri çok yakından ilgilendiren ve gelecek yıl zorunlu olacak depozito yönetim sistemi’ni A’dan Z’ye sizin için araştırdık.

Depozito Yönetim Sistemi (DYS) nedir?

Depozito Yönetim Sistemi (DYS) özetle, çevreyi kirletme olasılığı bulunan malların, ambalajların fiyatı üzerine ilave bir bedel konularak, bu ürünlerin çevreye kontrolsüz ve gelişi güzel atılmasının ya da bırakılmasının yerine tüketicilerin de katılımıyla kontrollü, sistemli bir şekilde toplanmasını sağlamak ve ilk baştaki ödenen bedelin tüketiciye iade edilmesi esasına dayanıyor. Sistem, merkezi bir yapı üzerinden yani Türkiye Çevre Ajansı tarafından yönetilecek.

Hangi ambalajlar için geçerli olacak?

Her ülkede, içeceklerin türüne, içerdiği maddelere ve özellikle de ambalajlarının şekillerine göre hangilerinin sisteme dahil olacağının belirlenmesi depozito sistemlerinin ilk adımı. Genellikle 0,1 litre ile 3 litre arasındaki plastik, metal ve cam tek kullanımlık ambalajda olan su, maden suları, meyve suları, gazlı içecekler, sporcu içecekleri gibi geniş bir yelpazeden içecek ürünleri ile sistem başlatılıyor. Ambalaj malzemelerinin çeşidine ve ürünlerin özelliklerine göre süt ürünleri, soslar, alkollü içecekler gibi bazı kategoriler genellikle ilk fazda kapsam dışında bırakılıyor ancak ilerleyen aşamalarda bu ürünler sisteme dahil ediliyor.

Türkiye’de de ilk başta insani tüketim amaçlı içeceklerin piyasaya sürülmesinde kullanılan cam, polietilen tereftalat (PET) türünde plastik ve alüminyum türünde metal malzemeden yapılmış olan tek kullanımlık satış ambalajlarının öncelikli olarak kapsama alınacak.

Ambalajın depozito sistemine dahil olduğu nasıl anlaşılacak?

Tüketiciler, hangi içeceklerinin depozitoya tabi olduğunu kolayca ayrıştırabilsin diye, sisteme dahil içeceklerin etiket veya ambalajlarına, depozito programına dahil olduklarını gösteren bir Türkiye Depozito Yönetim Sistemi sembolü ekleniyor. Depozito taşıyan içeceklerin etiketlerindeki veya kutularındaki depozito sembolleri özel ve kopyalanması güç bir mürekkeple basılacak. Bu durumu, ülkemizde akaryakıtta kullanılan özel formüllü ‘marker’a benzetebiliriz. Özel güvenlikli mürekkep kullanılarak basılan ‘Depozito Sembolü’nü taşıyan etiketler zorunlu olacak.

Depozito sembollü etiketler ne zaman piyasada olacak?

Türkiye Çevre Ajansı, Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasları güncelleyerek yayınladı. Buna göre, ambalajlı içecek üreticisi işletmeler tarafından bu yıl başından itibaren DBYS üzerinden tescil sürecini başlattılar. Tescil edilmiş ambalajlı ürünlerini de 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren piyasaya sürülmeye başlanması zorunlu olacak.

Sahte etiketli ürünler piyasaya sürülerek tüketici zarar görebilir mi?

Depozito Yönetim Sistemi (DYS) Logosu’nun ambalajlar üzerine uygulamasında kullanılan güvenlik mürekkebinin sahtesinin üretilmesi söz konusu değil. Güvenlik mürekkebi sahip olduğu ayrıştırıcı özellikler sayesinde özel cihazlarla kontrol edildiğinde, içecek ambalajının üstündeki DYS logosunun Depozito Sistemi özel mürekkebi taşıyıp taşımadığı anlaşılabiliyor. Mürekkep projeye özel tasarlandığı için piyasadan doğrudan veya dolaylı yöntemler ile temin edilmesi mümkün değil. Sadece yetki belgesine sahip ambalaj ve etiket üreticileri bu mürekkebi kullanma hakkına sahip.

Mürekkep tasarımı, üretim aşamaları ve mürekkebin dağıtılması ile kullanılması, kısaca tüm tedarik zincirinde çok az sayıda kurum yetkili. Üstelik mürekkebin şişe ve kutulara nasıl uygulanması gerektiği de yine bir ‘know-how’. Bu özel yöntemler ve kısıtlı erişim sayesinde Güvenlikli Mürekkep elde ediliyor. Logo üzerinde kullanılan Güvenlikli Mürekkep aynı zamanda tersine mühendislik yollarıyla da yeniden üretilemez özellikte.

Depozito zorunlu mu olacak?

Evet, depozito yönetim sistemi zorunlu olacak. Piyasaya sürenler dediğimiz bu ambalajlı ürünleri tüketicilere sunan firmalar, ambalajların ve üzerinde yer alacak işaretlemelerin Türkiye Çevre Ajansı tarafından geliştirilen standartları uygun olmak zorunda. Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi, kanunen 1.1.2024 tarihinden itibaren devreye girecek.

Ne kadarlık bir ambalaj geri dönüşecek?

Türkiye’de yaklaşık yılda 50 milyar adet ambalajın piyasaya sürüldüğü tahmin ediliyor. DYS ile hedef yıllık 20-25 milyar adet ambalajın tekrar ham maddeye dönüşüp kullanılması. Hedef, piyasaya sürülen yıllık ortalama 40-50 milyar içecek ambalajının yüzde 50’sini geri toplayabilmek. Şu anda her 10 cam şişeden biri, her 10 pet şişeden 3’ü ve 10 alüminyum içecek kutusundan ancak 5’i geri dönüşebiliyor. Gerisi de maalesef gelişi güzel doğaya atılıyor.

Sistem nasıl işleyecek?

Türkiye Çevre Ajansı tarafından yönetilecek sistem, tek kullanımlık ambalajlı ürünleri piyasaya sürecek firmalar, perakende sektörü oyuncuları ve tüketiciler gibi çoklu bir yapıdan ve çeşitli süreçlerden oluşuyor. Süreç, depozitolu ambalajın Ajans tarafından belirlenen kriterlere uygun üretilerek piyasaya arz edilmesi ile başlayıp boş ambalajın toplanarak geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi ile biten bir döngüde işleyecek.

Sistem şöyle işleyecek:

- Özetle anlatmak gerekirse ambalajlı içeceği piyasa süren firmalar, ilk önce Türkiye Çevre Ajansı’na kayıt olacaklar. Bu firmalar, Türkiye Çevre Ajansı’nın belirleyeceği işareti, özel mürekkep ve basım tekniğiyle ambalaj üzerindeki etiketlere uygulayacaklar.

- Firma, piyasa sürdüğü her ürünün depozito bedelini Türkiye Çevre Ajansı’na ödeyecek. Firma sisteme aktarmış olduğu bu depozito bedelini market, bakkal gibi satış noktalarından ürün satışı sırasında tahsil edecek.

- Market, bakkal gibi satış noktaları da depozito ücretini ödeyerek aldıkları ambalajlı ürünleri, tüketicilerden depozito ücretini ayrıca alarak ve satış belgesinde göstererek satacak.

- Depozito Yönetim Sistemi’nin sağlıklı işlemesi için en önemli aşama olan tüketicilerin sisteme katıldığı bölüm olacak. Tüketiciler, depozito ücretini ödeyerek aldığı tek kullanımlık ambalajlı ürünleri tükettikten sonra, boş ambalajları iade ettiklerinde depozito bedelini geri alabilecekler.

- Sürecin bundan sonraki bölümü tabii ki biraz daha teknik ve tüketicilerden bağımsız işleyecek. Ama asıl ekonomiye katkı burada başlıyor.

- Tüketicilerden gelen boş ambalajların teslim alındığı ve depozito bedellerinin iade edildiği noktalarda Depozito İade Makine’leri olacak. Makineler, ambalajları ayrıştırarak alacak. Depozitolu boş ambalajlar, Ajansın yetkilendirmesiyle boş ambalaj taşıyıcıları tarafından depo/aktarma merkezlerine, doğrulama tesislerine ve son olarak da geri dönüşüm tesislerine teslim edilecek. Sistem dahilinde geri dönüşümü sağlanan malzemelerin türü ve miktarına göre belirlenen hurda geliri ise sisteme gelir olarak aktarılacak.

Tüketiciler ödedikleri depozito ücretini nasıl geri alacaklar?

Depozito İade Makineleri’ne tükettiği ürünü getiren tüketiciler, iade işlemini yaptıklarında cep telefonu uygulamasına alışveriş puanı aktarılacak. Bu puanları alışverişlerinde kullanabilecekler. Depozito bedelinin alışveriş puanı olarak geri iadesi konusunda genç, orta, yaşlı her kesime, her şarta uygun opsiyon planlanıyor.

Depozito fiyatı belli mi?

Hayır, belli değil. Türkiye Çevre Ajansı fiyatla ilgili düzenlemeyi yapacak ve kamuoyuna açıklayacak.

Depozito fiyatının enflasyona etkisi olacak mı?

Depozito bedelinin ürünün fiyatını artırıcı etkisi yok. Bu yüzden enflasyona negatif ya da pozitif herhangi bir etkisi olmayacak.

Depozito Yönetim Sisteminin hayata geçmesiyle ilk etapta 20-25 milyar şişe geri dönüşüme kazandırılacak.

Sistemin getirileri, ekonomiye sağladığı fayda neler olacak?

DYS’nin çevre başta olmak üzere insan sağlığı ve ekonomiye önemli katkıları var. Döngüsel ekonominin önemli oyuncularından atıkların, geri dönüşümü ve geri kazanımı tüm dünyada artık çok önemli hale geldi. Hatta atıklar, ülkelerin ekonomileri için önemli bir kaynak olarak değerlendiriliyor. Depozito Yönetim Sisteminin hayata geçmesiyle ilk etapta 20-25 milyar şişe geri dönüşüme kazandırılacak. Bu sayede 37 bin ton sera gazı emisyonu azaltılırken, 1,3 milyar kilowatsaat enerji, 3,6 milyon varil petrolden tasarruf sağlanacak. Sanayide ise temiz bir geri dönüşüm imkanı sağlayacak. DYS ile tasarruf ederken, ham maddeleri yeniden üretimde kullanması nedeniyle de üretime ve istihdama katkı sağlanacak. Bu proje kapsamında, 20 yıllık süreçte 100 milyar lira tasarruf ve 20 bin vatandaşa da doğrudan istihdam alanı açılacak.

Cari açığa ne kadarlık katkı yapacak?

DYS’nin ekonomiye birçok yönden katkı sağlayacak. Bunların başında da cari açık geliyor. Piyasaya sürülen içecek ambalajlarının hammaddesi için yılda 150-200 milyon dolara yakın ithalat yapılıyor. DYS ile bu ithalatın önüne geçileceği gibi ayrıca malzeme ve enerji ithalatı da göz önüne alındığında cari açığa katkısı daha da fazla olacak.

Proje kapsamında 20 yıllık süreçte 100 milyar lira tasarruf ve 20 bin vatandaşa da doğrudan istihdam alanı açılacak.

Sistemin dezavantajı var mıdır?

DYS’nin dezavantajı söz konusu bile olamaz. Aksine faydaları saymakla bitmiyor. Kaynakların ülkemiz içinde değerlendirilmesi ile hem ekonomik hem de çevresel yönden avantajları nedeniyle ülkenin zararına değil, önemli ölçüde yararına bir sistemdir.

Sistemde sahteciliğin önüne nasıl geçilecek?

Sistemin işleyişinde en önemli ve kritik nokta tek kullanımlık içecek ambalajlarının etiketlerinde yer alacak işaret/barkod olacak. Bu işaretin basımında özel ve yüksek güvenlikli mürekkep kullanılacak. Böylece sahtecilik ve kayıt dışılığın da önüne geçilecek.

Depozito yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması ile sistemin denetim mekanizmasının etkinliği ve izlenebilirliğinin sağlanması açılarından bilişim altyapısı da oldukça önemli bir konu. Bu bilişim altyapısı ile malzeme, veri ve para akışı kapalı bir sistem döngüsü içerisinde tek bir platform üzerinden yönetilebilir olacak.

Dünyada bunu başarılı bir şekilde uygulayan ülkeler var mı?

Çevre bilincinin yükseldiği dünyamızda toplam 350 milyon nüfusa ulaşan 20’den fazla ülkede ulusal yönetmeliklerle belirlenmiş resmi depozito sistemleri işlemekte. Yeni ülkeler de benzer sistemleri hayata geçirmek üzere hazırlıklarını sürdürüyorlar. 2026 yılında 70 ayrı ülke veya eyalette yaklaşık 750 milyon nüfusu kapsayacak şekilde depozito sistemlerinin kapsamının hızla genişlemesi, yayılması bekleniyor. Avurupa Birliği’nde 2027’ye kadar tüm ülkelerin depozito iade sistemine geçmesi hedefleniyor. Almanya başta olmak üzere Finlandiya, Norveç, Hollanda, Danimarka gibi ülkeler sistemi hayata geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı eyaletlerde, Kanada’nın bazı bölgelerinde ve Avustralya’da sistem işliyor.

Dünyada bu sistemi en başarılı uygulayan ülkelerin başında Almanya geliyor ve 2003 yılından bu yana depozito iade sistemini kullanıyor. Almanya’da hem nüfus olarak hem de üretmiş olduğu içecekli ambalaj olarak Türkiye’deki rakamlara çok yakın. Almanya’da toplam iade oranı yüzde 98.4 gibi yüksek bir düzeyde. Kutu iadeleri yüzde 99, pet şişe iadeleri yüzde 98.