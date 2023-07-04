Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından depremde yıkılan binaların araştırılması ve sorumluların tespiti için "Deprem Suçları Soruşturma Bürosu" kurdu. Savcılık, 5 ay boyunca yapılan araştırmalar ve bilirkişi raporları ışığında 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'na ilişkin iddianamesini tamamladı.

Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan 6 Şubat depremlerinde yıkım yaşanan illerden biri de Adana oldu. 11 binanın çöktüğü Adana'da yıkılan yapıların biri de Alpargün Apartmanı'ydı.

"1975 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK YAPILMADI"

Fotoğraf: DHA

Alpargün Apartmanı'na ilişkin hazırlanan iddianamenin detaylarına Habertürk'ten Berfin Adıcan ulaştı.

1996 yılında yapı ruhsatı verilen Alpargün Apartmanı'ndan, yıkımın hemen ardından alınan karot örnekleri, Çukurova Üniversitesi’nde görevli, alanında uzman bilirkişiler tarafından incelendi. İnceleme sonucunda, betonun bir milimetrekaresinin 14 Newton yük taşıması gerekirken, Alpargün Apartmanı'ndan alınan örneklerin yalnızca 8.4 Newton yük taşıyabildiği ortaya çıktı.

Bilirkişi raporunda, yıkılan binadan alınan beton ve çelik numunelerin, binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliği hükümlerini karşılamadığı ifade edildi.

HASAN ALPARGÜN'ÜN "ZEMİN DERE YATAĞINDAYDI" İDDİASI ÇÖKTÜ

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Zemin Araştırma Laboratuvarı’nın, apartmanın yapıldığı zemin inceleme sonuçları da bilirkişi raporuna eklendi. Rapora göre, müteahhit Hasan Alpargün’ün ilk ifadesindeki, "Zemin dere yatağındaydı ve sorunluydu" iddiası çöktü. İnşaat mühendisleri, apartmanın yıkılmasında zeminden kaynaklı bir neden bulunamadığını tespit etti.

"YALNIZCA HASAN ALPARGÜN DEĞİL BELEDİYE PERSONELLERİ DE SORUMLU"

Bilirkişi raporunda ayrıca; yapılan kusurlu imalattan yalnızca binanın müteahhidi ve fenni mesulü Hasan Alpargün'ün değil, dönemin belediye personellerinin de denetim eksikliği nedeniyle sorumlu olduğu belirtildi.

SAVCILIK BELEDİYE PERSONELLERİNİ İDDİANAMEYE DAHİL ETMEDİ

Savcılık; bilirkişi raporunun aksine, apartmanı denetleyen dönemin belediye personellerine ilişkin, kamu davası açılmasına yeter şüphe bulunmadığından dolayı "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verdi.

HASAN ALPARGÜN'ÜN "BİLİNÇLİ TAKSİRLE" YARGILANMASI İSTENDİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye şüpheli olarak yalnızca binanın müteahhidi ve fenni mesulü Hasan Alpargün dahil edildi. Hasan Alpargün’ün, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçuyla yargılanması talep edildi.