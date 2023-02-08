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Haberler Gündem Son dakika! Depremden 45 saat sonra Adıyaman'da enkazdan mucize kurtuluş! Güncel deprem haberleri
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Depremden 45 saat sonra Adıyaman'da enkazdan mucize kurtuluş!

Kahramanmaraş merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Adıyaman'da, depremden 45 saat sonra arama kurtarma ekipleri 3,5 yaşındaki bir çocuğu enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı. Yarım saat sonra annesine de ulaşıldı

Son dakika! Depremden 45 saat sonra Adıyaman'da enkazdan mucize kurtuluş! Güncel deprem haberleri
AA

Adıyaman'da depremden 45 saat sonra 3,5 yaşındaki çocuk enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Eski Saray Mahallesi'ndeki bir enkazdan seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde 3,5 yaşındaki Muhammed Yusuf Tanık, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

38 yaşındaki Fatma Tanık da çalışmalar neticesinde, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kadının, aynı enkazdan depremin ardından 45 saat sonra kurtarılan ve yarım saat önce hastaneye kaldırılan 3,5 yaşındaki Muhammed Yusuf Tanık'ın annesi olduğu öğrenildi.

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