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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Derbide yoğun güvenlik önlemi: 30 bin polis görev alacak - Futbol Haberleri

        Derbide yoğun güvenlik önlemi: 30 bin polis görev alacak

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 30 bin 199 polis görev alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 13:39 Güncelleme: 02.04.2025 - 13:39
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        Derbide yoğun güvenlik önlemi!
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bugün oynanacak derbide 30 bin 199 polis görev alacak.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide herhangi bir sorun ve olumsuzluk yaşanmaması için Ülker Stadı başta olmak üzere kent genelinde tedbir aldı.

        Saat 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakada, 9 bin 726'sı stat ve çevresinde olmak üzere 30 bin 199 emniyet personeli görev yapacak.

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