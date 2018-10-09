5 | 17

Kartı okuduğumda çiçekleri İbrahim Tatlıses'in göndermek için hazırlattığını gördüm. Kartı delil olarak almak istediğimde ise çiçekçi çocuk İbrahim Bey’in ve benim korkumdan kartı yedi. Aldatılmaya 'eyvallah' demedim ve bitirdim"