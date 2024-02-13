Destek azaldı, güvenlik uyarılarını unuttu! ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine yönelik başlattığı kampanyasını sürdürmek için sosyal medya platformu TikTok'a adımını attı
The Hill’ın haberine göre, Biden, "@bidenhq" adlı TikTok hesabında dün ilk defa video yayımlayarak seçim kampanyası için genç seçmenlerin ilgisini çekmeye çalıştı.
Biden, ülkenin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi "Super Bowl" konulu bir soru cevap videosu yayımladı.
30 SANİYELİK VİDEO YAYIMLADI
Evinde Super Bowl izlerken oyunla ilgili soruları yanıtladığı 30 saniyelik videoda Biden, kendisi mi yoksa (eski ABD Başkanı Donald) Trump mı sorusunu gülerek "Şaka mı yapıyorsun? Biden!" diye yanıtladı.
NBC News'e konuşan Biden'ın seçim kampanyası danışmanları da Başkan'ın TikTok hesabının, uygulamanın en büyük kitlesini oluşturan gençleri seçmen olarak kazanma çabasının bir parçası olduğu değerlendirmesinde bulundu.
FBI, GÜVENLİK RİSKİ OLDUĞU İDDİASIYLA İSTEMİYORDU
Hem FBI hem de Federal İletişim Komisyonu, TikTok'un Çinli ByteDance'e ait bir uygulama olması ve tarama geçmişi, konum gibi kullanıcı verilerinin paylaşabileceği konusunda Biden yönetimini uyarmıştı.
Biden, 2022'de federal hükümetin yaklaşık 4 milyon çalışanının; kolluk kuvvetleri, ulusal güvenlik ve güvenlik araştırmaları amacıyla sınırlı istisnalar dışında, TikTok'un kendi kurumlarının sahip olduğu cihazlarda kullanılmasını yasaklayan bir yasayı da imzalamıştı.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.