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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Destici'den alım gücü çağrısı - İş-Yaşam Haberleri

        Destici'den alım gücü çağrısı

        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Credit Suisse'in Türkiye'de en zengin yüzde 5'in servetinin kalan yüzde 95'in toplamından fazla olduğunu belirten raporuyla ilgili yaptığı açıklamada "Haber doğru ise acilen ve mutlaka gelir dağılımını düzenleyici adımlar atılmalı. Yok değilse açıklama yapılmalı. Bir de vergiler de aynı oranda mı toplanıyor bu da açıklanmalı" çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 19:30
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        Destici'den alım gücü çağrısı
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        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Credit Suisse'in Türkiye’de en zengin yüzde 5’in servetinin kalan yüzde 95’in toplamından fazla olduğunu belirten raporuyla ilgli açıklamada bulundu.

        Destici söz konusu verilerle ilgili şu çağrıda bulundu:

        "Aşağıdaki haber doğru ise acilen ve mutlaka gelir dağılımını düzenleyici adımlar atılmalı. Yok değilse açıklama yapılmalı. Bir de vergiler de aynı oranda mı toplanıyor bu da açıklanmalı.

        'Credit Suisse raporuna göre; Türkiye’de en zengin yüzde 5’in serveti kalan yüzde 95’in toplamından fazla. Türkiye’de nüfusun en zengin yüzde 1’inin toplam servetten aldığı pay yüzde 39,5. Bu oran, nüfusun yüzde 90’lık kesimi için sadece yüzde 30,2. Nüfusun en zengin yüzde 5’lik kesimi toplam servetten yüzde 59,2 pay alırken, nüfusun yüzde 95’lik kesiminin aldığı pay sadece yüzde 40,8'"

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