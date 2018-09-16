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"Devasa yurt" açılışa hazırlanıyor

Türkiye'nin tek seferde yapılan en büyük yurt projesi olduğu belirtilen 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu açılışa hazırlanıyor

16.09.2018 - 13:18 | Güncelleme: AA

Kardeşler Mahallesi'nde 310 bin metrekare alana yapılan, 8 yurt bloğu, 4 sosyal tesis, 1 yaşam merkezi, 2 açık fitness alanı, 4'ü açık 6 basketbol sahası, 2 kapalı tenis kortunu bünyesinde barındıran proje yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlandı.

Sivas Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, projenin kentte yaşanan yurt ihtiyacı sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Üniversiteyi kazanan öğrencilerin en büyük ihtiyaçlarının başında barınma geldiğini belirten Gül, öğrencilerin zaman zaman il valilerine ve belediye başkanlarına ulaşarak barınmayla ilgili talepte bulunduklarını ifade etti.

Sivas'ta da yurt ihtiyacı olduğunu dile getiren Gül, "Yurt sorununu tamamen çözmek için Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü ve Sivas İl Özel İdaresi arasında bir ön protokol yapıldı. KYK yapılan binayı 15 yıl boyunca kiralamayı kabul etti, finansmanını İl Özel İdaresi karşıladı." dedi.

Yurdun 10 bin kişi kapasiteli olduğuna dikkati çeken Gül, "Bu, İl Özel İdareler ve özel sektör anlamında Türkiye'de yapılan en büyük proje." diye konuştu.

"YURTLAR 5 YILDIZLI OTEL AYARINDA"

Sivas'ı ve Cumhuriyet Üniversitesini tercih eden her öğrencinin dilerse KYK ortamında kalabileceği yurtların ortaya çıktığını vurgulayan Vali Gül, şunları kaydetti:

"Sivas'ta KYK'da kalmak isteyen hiçbir öğrenci dışarıda kalmayacak. Kapasitemiz hepsinin ihtiyacını karşılayabilecek durumda. Yurdumuz üniversitemizin hemen yan tarafında, üniversiteye 500 metre mesafede ve öğrencilerimiz yürüyerek okullarına gidebilecekler. Yurt projemizin içerisinde adeta gençlik merkezi gibi, halk eğitim merkezi gibi, çeşitli aktivitelerin yapılabileceği donatılar var. Spor salonumuz var ve yurtlar 5 yıldızlı otel ayarında. Her biri 4 kişilik suit oda şeklinde ders çalışacağı ve yatacağı yerler farklı olmak üzere odalar var. Devletimizin gençlerimize, öğrencilerimize vermiş olduğu örnek bir hizmet."

YURTLAR AY SONUNDA HİZMETE GİRECEK

Projenin kente kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Gül, kendi finansmanını kendisi oluşturan, İl Özel İdaresine yük olmayan, kamu bankalarının sağladığı kredilerle yapılan örnek bir proje olduğunu dile getirdi.

Başvuru yapan tüm öğrencilerin yurda yerleşebileceğine işaret eden Gül, "Yurt inşaatımız yaklaşık yüzde 98 tamamlandı. Eylül ayı sonuna kadar yurtlarımızın tamamı bitmiş olacak. Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim-öğretim dönemi 24 Eylül'de başlayacak, 1 haftalık özveri bekliyoruz." dedi.

Yurtta KYK'nın sağladığı tüm imkanların bulunduğuna dikkati çeken Vali Gül, proje içerisinde yer alan sosyal donatılarda öğrencilerin taleplerine göre çeşitli kurslar açılacağını anlattı.

Vali Davut Gül, projenin 500 dönümlük araziye uygulandığını belirterek, "Burası adeta bir millet bahçesi gibi. Yurt projesinin yanından geçen Kızılırmak'ı düzenleme çalışması var, burası Cumhuriyet Üniversitesinin daha çok tercih edilmesini sağlayacak. Ekonomik durumu ne olursa olsun, öğrencilerimiz burayı tercih ettiğinde KYK imkanına kavuştuğu için ailelerin üzerinden bir yük kalkmış olacak." ifadelerini kullandı.

KYK'ya ait yurtlarda kalan kız öğrencilerin buraya taşınacağını da aktaran Gül, dolayısıyla boşalan bu yurt binalarının erkek öğrenci kabul edebileceğini söyledi.

 

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