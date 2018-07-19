DHL Express 14 yeni Boeing 777 Freighter aldı

DHL Express CEO’su Ken Allen, “14 Boeing uçağının satın alınması, kıtalararası filomuzdaki kademeli yenilenmenin bir yansıması. En yüksek yakıt tasarrufuna ve en uzun taşıma menziline sahip bu en güvenilir nakliye tipi uçaklar, daha fazla sayıda pazara direkt uçuşlarla emisyon salınımını düşürme hedeflerimize katkıda bulunacak. DHL lojistik sektöründe bu tip uçakları ilk kez kullanıma sokan şirket olarak, 2009 yılında Boeing tarafından üretilen 3’üncü B777 Freighter uçağını filosunda kullanmaya başlamıştı. Bu nakliye tipi uçağın işletilmesinde sahip olduğumuz kapsamlı deneyim, operasyonel açıdan mantıklı bir seçim yapmış olduğumuzu ortaya koydu” diye konuştu.

14 kıtalararası uçağın yenilenmesi kapasitede bir değişiklik yaratmazken, operasyonel açıdan maliyet, verimlilik ve güvenilirlikte ciddi faydalar sağlıyor. DHL Express geçmişte global ağının işletilmesinde ağırlıklı olarak kiralama yoluna giderken, önümüzdeki dönemde tamamen şirkete ait uçakların satın alınması yolunu izleyecek.

Artan uluslararası e-ticaret satışlarının, 2021 yılına kadar yıllık yüzde 19,2 artışla 4,48 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. DHL’in 777 Freighter’lara yaptığı yatırım da, global ekspres kapasitesine olan talepteki artışa bir çözüm niteliği taşıyor. Dünyanın en büyük çift motorlu nakliye uçağı olan Boeing 777 Freighter, 102 tonluk yük ile 4.900 deniz mili (9.070 kilometre) uçabiliyor.

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