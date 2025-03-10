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        Haberler Magazin Didem Uzel ayaklarından ameliyat oldu - Magazin haberleri

        Didem Uzel ameliyat oldu

        Oyuncu ve emekli model Didem Uzel, ayaklarından ameliyat oldu. Uzel'in iki ayağı da kalın bir bandajla sarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:08
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        Ameliyat oldu
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        Sosyal medya üzerinden zaman zaman günlük hayatından kesitler yayımlayan Didem Uzel, bu kez sevenlerini korkuttu.

        Oğlu Aslan'ın tekerlekli bir sandalyeyi tutarken çektiği fotoğrafı paylaşan Didem Uzel; "Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bir bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti size anlatamam ve dibimde hiperaktif, hiç söz dinlemeyen biri varken..." ifadelerini kullandı.

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        Daha sonra ayaklarının kalın bir bandajla sarıldığını gösteren bir fotoğraf yayımlayan Didem Uzel, ameliyat olduğunu açıkladı.

        Didem Uzel, ardından "1 numara küçük kar botu giymişim hissiyle uykuya gidiyorum. Yarın çıkarılıp nasipse normal sürece geçeceğim" ifadelerini kullandı.

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        #didem uzel
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