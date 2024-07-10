Didier Deschamps: İspanya yeteneğini gösterdi

Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya'ya 2-1 yenilerek elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İSPANYA YETENEKLERİNİ GÖSTERDİ" Didier Deschamps maçla ilgili, "İspanya bugün çok iyi bir takım olduğunu kanıtladı. Öne geçtiğimiz için şanslıydık ama rakip topu daha iyi kontrol ettiği için bize çok sorun yarattı. Bugün İspanya yeteneklerini gösterdi.'' dedi.

"YETERİNCE İLERİ GİDEMEDİK" Sözlerine devam eden Deschamps, ''Biraz reaksiyon göstermekte geç kaldık. Yeterince sık ileri gidemedik. Oyuncularım çeşitli nedenlerden dolayı bu turnuvada kapasitelerinin %100'ünü kullanamadılar." ifadelerini kullandı.