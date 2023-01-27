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Dijital altimetre nedir? Dijital altimetre ne işe yarar?

Hassas bir kullanım sunan dijital altimetreler, basınçta meydana gelen değişiklikleri tespit etmek için kullanılan bir alettir. Önceki dönemlerde analog olarak kullanılan altimetreler teknolojinin gelişmesi ile birlikte dijitalleşti ve kullanımında kolaylık sağlandı. Bu konu hakkında detaylı araştırma yapanların sayısı oldukça fazladır. Dönem dönem belli bir kesim tarafından aranan dijital altimetre nedir? Nasıl bir çalışma prensibine sahiptir ve ne işe yarar? Konu hakkındaki tüm detaylar içeriğimizin devamında…

Dijital altimetre nedir? Dijital altimetre ne işe yarar?
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Dijital Altimetre Nedir?

Dijital altimetre, rakım ve irtifayı ölçmeye yarayan bir cihaz olarak bilinmektedir. Atmosferik basınçta meydana gelen değişiklikleri ölçmek için kullanılan altimetreler, esasında bir barometredir. Önceki dönemlerde analog olarak kullanılan bu cihazlar, pusula benzeri bir iğne sayesinde atmosferdeki değişiklikleri gösterirdi. Yapılan ölçümler, net olarak doğru olmasa da kötü hava koşulları hakkında bilgi almak mümkün oluyordu. Günümüzde teknolojinin ilerleme göstermesi altimetrelerin dijitalleşmesini ve dolayısıyla kolayca kullanılmasını sağladı. Dijital altimetrelerin ekranından elektronik sayıları görmek mümkündür ve doğru ölçümleri yapmak pratik ve kolay hale gelmiştir. Özünde bir barometre olduğu için hem dijital altimetre hem de hava barometresi olarak kullanılmaktadır. Cihazın gün geçtikçe geliştirilmesinden dolayı pek çok işlevi bulunmaktadır.

"Dijital altimetre nedir?" sorusunu merak eden internet kullanıcıları için daha detaylı bilgi vermek gerekirse dijital altimetreler mevcut yüksekliği ölçebilen tek cihaz değildir. Pek çok kişinin bilgi sahibi olduğu “Global Konumlandırma Sistemi” denilen, esasında kısaca GPS olarak adlandırılan cihazlar da bulunmaktadır. GPS cihazları, bir nesnenin ya da bir noktanın koordinatlarını saptamak için kullanılır. Bu cihazlar koordinatların belirlenmesi için uyduları kullanır. Bundan dolayı hem GPS hem de altimetre görevi gören cihazlar sıklıkla tercih edilir. Ancak diğer yandan GPS cihazları tek başına bir altimetre görevi görmez. Diğer bir deyişle GPS cihazları, barometrik basınç ölçemez.

Dijital Altimetre Ne İşe Yarar?

Dijital altimetreler pek çok iş kolunda olduğu kadar doğa sporlarında da kullanılan bir cihazdır. Geniş bir kullanım alanı olmasının yanı sıra ihtiyaçlara cevap verecek şekilde üretilirler. Bu durum altimetrelerin çeşitliliğini de arttırmaktadır. Tam da bu noktada merak edilen en önemli sorulardan biri, dijital altimetrenin ne işe yaradığıdır. Peki, dijital altimetre ne işe yarar? Atmosfer basıncındaki değişiklikleri ölçen dijital altimetreler, rakım hesaplaması nedeniyle pek çok alanda kullanılabilir. Genel olarak bahsetmek gerekirse;
• Yürüyüşlerde,

• Uçaklarda,

• Tırmanışlarda

• Arama ve kurtarma ekiplerinde daima kullanılır.

Diğer yandan eğlenceli aktivitelerde kullanılan dijital altimetreler, yukarıda bahsettiğimiz alanların da dahil olduğu geniş bir kullanım alanına sahiptir. Örneğin; arama kurtarma ekiplerince kullanıldığında hayati bir önem taşır. Uçaktan paraşüt ile atlandığında paraşütün ne zaman açılması gerektiğini hesaplayarak güvenli bir iniş sağlar. Trekking yapanlar tarafından yürüyüş yolunun yüksekliğini hesapladığı için spor esnasında kolaylık sağlar. Dağ tırmanışı yapanların da mutlaka dijital altimetreden yararlanması gerekmektedir. Aksi halde tehlikeli bir tırmanışa sebebiyet verebilir. Dijital altimetrenin en önemli olduğu iş kolu ise uçaklardır. Pilotun altimetre olmadan tek başına yükselmeyi ve inişi hesaplaması mümkün değildir. Bu denli geniş bir alanda kullanılması nedeniyle çeşitliliğin arttığı dijital altimetreler genellikle 2000 feet’e kadar ölçüm yapmaktadır. Daha basit ihtiyaçlar için tercih edilebilecek dijital altimetreler de bulunmaktadır. Örneğin; eğlenceli aktiviteler için 2000 feet’ten daha az ölçüm yapan cihazlar tercih edilmektedir.

Dijital altimetreler çok fonksiyonel bir kullanım sağlar. Pusula rehberi olarak ve hava koşullarını ölçmek için tercih edilebilir. Ancak sert hava koşullarında sık sık basınç değişebilir. Yanlış bir ölçüm yapmamak adına dikkatli kullanılması gereken bir cihazdır. Her kullanımda hava koşullarını hesaba katmak ve konumu mevcut atmosferik basınca göre ayarlamak gerekir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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