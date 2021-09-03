Dijital Autoshow'a geri sayım!

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İlk dijital Autoshow organizasyonu olma özelliğine sahip Autoshow 2021 Mobility fuarı 14-26 Eylül tarihlerinde otomotiv tutkunlarıyla buluşuyor.

Yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül’de tüm otomotiv tutkunları ile buluşacak ilk dijital fuar, 26 Eylül tarihine kadar devam edecek. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından “Mobilite” teması ile gerçekleştirilecek olan organizasyonda, ziyaretçilerin otomobillerin ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooterlerı da inceleyebilecekleri belirtildi.

ODD tarafından düzenlenen ilk dijital Autoshow olma özelliğine sahip olacak organizasyonda katılımcı her markanın, sanal gezinti için boyutlandırılmış özel stant alanını tasarladığı bildirildi.

Panaromik görüntüleme teknolojisi ile zengin bir dijital fuar içeriğine ulaşabilecek ziyaretçilerin, markaların satış temsilcileriyle canlı görüşürken ürünler ve finansman imkanları hakkında da detaylı bilgi alabilecekleri bilgisi verildi.

'YATIRIMLARIN ARTMASI İÇİN KAMU DESTEĞİ ÖNEMLİ'

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu fuara ilişkin olarak, "Autoshow’u bu yıl çağımızın ihtiyaç ve teknolojilerine adapte ederek, Türkiye’nin ilk dijital Autoshow’u olarak “Mobilite” teması ile 14-26 Eylül tarihlerinde ziyaretçileriyle buluşturuyoruz. Çok sayıda otomotiv markasını bir araya getirecek ve dünyadan herkesin erişimine açık olacak bu dijital platformun ülkemiz otomotiv sektörünün tanıtımına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Otomotiv sektörü çok önemli bir değişim ve dönüşümün içerisinden geçiyor. Bu noktada teknolojik gelişmelerin ülkemize getirilebilmesi ve yatırımların artırılması için gerekli alt yapı hazırlıklarının tamamlanması yönünde kamunun da katkısı ve desteği büyük önem arz ediyor" dedi.

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce ise, "14-26 Eylül tarihlerinde ise tüm otomotiv tutkunlarının ziyaretine açılacak Autoshow 2021 Mobility fuarı bu yılın en iddialı dijital organizasyonu olacak. Mekan ve zaman sınırını ortadan kaldıran dijital autoshow fuarı, tüm ziyaretçilerin istedikleri zaman istedikleri yerden ulaşabilecekleri ve çok değerli markaları bir arada görmenin yanı sıra heyecana ortak olabilecekleri bir platform sunuyor" diye konuştu.

Dijital Autoshow’da yaklaşık 30 otomotiv markasının birçok modelinin sergileneceği kaydedildi.