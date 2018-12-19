İnternet reklamlarının büyük bölümünü elinde bulunduran yurtdışında kurulu şirketler üzerinden yapılan reklamlara gelen yüzde 15 verginin sektördeki haksız rekabeti önleyip, daha sağlıklı gelişmesini desteklemesi bekleniyor. 2019’dan itibaren yürürlüğe girecek olan kanun, özellikle vergi ödemeden gelir elde etmeyi önleyen bir uygulamaya ihtiyacını giderme potansiyeli olan bir gelişme olarak görüldü.

'VERGİ MEVZUATI HIZLA DEĞİŞEN TEKNOLOJİLERLE GELİŞMELİ'

IAB Türkiye Başkanı Dr. Mahmut Kurşun, internette hızla değişen teknolojilere uyumlu olarak mevcut vergi mevzuatının da gelişmesi gerektiğine dikkat çekti. Kurşun, "Mükellef olmadığı için vergi ödemeyen kişiler/kuruluşlar vergiye tabi olanlar karşısında rekabet avantajı sağlıyor ve devletin gelir kaybına uğramasına yol açıyordu. Bu kapsamda yapılan düzenlemeyle rekabet ortamının daha sağlıklı olacağına inanıyorum" dedi.

'DESTEĞE HAZIRIZ'

Dijital reklamcılığın yüksek teknoloji kullanımı ve zengin seçenekleriyle çok karmaşık bir ekosistem olduğuna vurgu yapan Kurşun "Öte yandan araştırmaların da ortaya koyduğu gibi katma değeri yüksek, ekonomik gelişme ve istihdam açısından kritik bir sektör. Bu kapsamda IAB Türkiye olarak uygulamanın doğru şekillenmesi için gerekli desteği vermeye hazırız.” diye konuştu.

DİJİTAL REKLAMA YAPILAN 1 TL, MİLLİ GELİRE 17.2 TL OLARAK YANSIYOR

IAB Türkiye Dijital Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırması, dijital reklama yapılan her 1 TL’nin milli gelire 17.2 TL olarak yansıdığını ortaya koyuyor.





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