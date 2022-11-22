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Reklam sektörünün liderleri MIXX Awards için bir araya gelecek

İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından bu sene 13’üncüsü düzenlenen MIXX Awards Türkiye yarışmasının jüri üyeleri belli oldu. 3-4 Mart tarihlerinde, 20 kişilik gruptan oluşan jüri ekibi çalışmaları değerlendirecek. Başvurular 31 Ocak 2023'de sona erecek

Dijital reklamcılığın en iyileri belirlenecek
Dijital reklamcılığın en iyileri belirlenecek
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HABERTURK.COM

Dijital reklamcılığın en iyilerinin belirlendiği MIXX (Marketing and Interactive Excellence) Awards Türkiye için geri sayım başladı. 43 ülkede faaliyet gösteren IAB İnteraktif Reklamcılık Derneği tarafından düzenlenen MIXX Awards Türkiye’ye başvurular 31 Ocak 2023’de sona erecek.

10-26 Şubat tarihleri arasında yapılacak ön değerlendirmenin ardından yarışmaya değer bulunan çalışmalar, 3-4 Mart tarihlerinde 20 kişilik jüriye sunulacak. Reklam sektörünün yöneticilerinden oluşan jüriler, sahibinden.com Reklam satış-operasyon ve teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Banu Barbarosoğlu’nun başkanlığında çalışmaları değerlendirilecek.

22 KATEGORİDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

13. MIXX Awards jürisinde; Banu Peker (Peugeot), Başar Ekim (Nokta Medya), Cengiz Uzun (Forward Media), Çağanur Atay Uçtu (MediaMarkt Turkey), Didem Arslan (Trendyol), Eda Kırali (Unilever), Evren Ünal (Disney+), Feza Turunçoğlu (Vestel), Prof. Dr. Figen Yıldırım (İstanbul Ticaret Üniversitesi), İrem Muşkara (TikTok), Kağan Yıldızalp (Publicis Groupe), Mert Bitmez (Format C), Müge Gülener (Garanti BBVA), Öncü Gülmez (Sparkle Medya), Selin Kansav (Google Türkiye), Serdar Çelik (Digital Tribune), Serkan Tavşanoğlu (Meta), Sibel Ülkü (Wavemaker) ve Yakup Erdoğan (Doğuş) bulunuyor.

Bu yıl kategorilerinde revizyona gidilen yarışmada, toplam 22 kategoride başvuru yapılabiliyor. Kategoriler arasına, tüketici etkileşimi/katılımı ve marka veya satış hedefleri için E-ticaretin ödüllendirileceği “E-ticaret” kategorisi ve tüketiciyle sadece dijitalde etkileşime geçen dijital kampanyalar/projelerin ödüllendirileceği “Sadece Dijital” kategorileri eklendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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