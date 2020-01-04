AA

Kamuoyunda dijital takograf zorunluluğu olarak bilinen, karayolu taşıma firmalarının Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) veri girme zorunluluğu ve sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi uygulaması kapsamındaki uyarma müeyyidesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 30 Haziran'a kadar ertelendi.

Kamyon şoförleri, zorunlu hale getirilen dijital takograf uygulaması ile kamyonların kent içine girişi nedeniyle yazılan cezaları protesto etmiş; Bursa, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli ve İstanbul'da uygulamaya tepki gösteren kamyoncular kontak kapatmıştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere adlarına C2, C3, Kİ, K3, Ll, L2, Mİ, M2, Nl, N2, Pl, P2, Rl, R2, Tl veya T2 yetki belgesi düzenlenen firmaların yönetmelik hükümleri gereğince Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) veri gönderme zorunluluğu ile sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesine ilişkin uygulama 1 Ocak'ta başlatıldı.

Ancak bahse konu firmaların U-ETDS'ye uyum sağlamak ve faaliyette bulundukları taşıtlara ilişkin sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi için gerekli hazırlıkları ve altyapılarını henüz tamamlayamaması üzerine, mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve söz konusu altyapının tamamlanabilmesi amacıyla yönetmelik çerçevesinde uyarma müeyyidesinin uygulanması 30 Haziran 2020'ye kadar ertelendi.