Dilan Çıtak Tatlıses: Bu benim için ilk olacak - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki akşam yakın arkadaşı Çağlayan Topaloğlu'nun Nişantaşı'ndaki dükkanına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yoğun bakımdan çıkan Mustafa Topaloğlu'nun kendisinde ayrı bir yeri olduğu söyleyen Tatlıses'e basın mensupları "Neler yapıyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltti.

Dilan Tatlıses, konuyla ilgili şunları söyledi:

Bu aralar babamın şarkılarından oluşan albüm ile uğraşıyorum. Bir de iki tane iyi diziden rol teklifi geldi. Geçmişte oyunculuk eğitimi almıştım ama klip harici kamera karşısında bulunmamıştım. Bu benim için ilk olacak.