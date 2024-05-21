Diyarbakır'da kenevir tarlası

Diyarbakır Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi Tepe Mahallesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 3 noktada 90 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasının ardından imha edildi.​​​​​​​