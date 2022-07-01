Kuş cenneti gibi üniversite

"Bir yıl içerisinde yapılan gözlemlerde burada yaklaşık 200 kuş türü sayıldı. Tabi bunu ifade ederken bunun içinde yaz ve kış göçmenleri var, buranın yerli türleri var. Bazı rastlantısal türler de var. 1 yıl içerisinde gözlemlediğimiz bu türlerden dolayı sayıyı yaklaşık 200 olarak kabul ediyoruz. Bu kuş cennetlerinin sahip olduğu sayıya yakındır hatta bazılarından daha fazladır.