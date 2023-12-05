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        Tutuklu yakınlarından cezaevi aracı ve polis midibüsüne taşlı, tekmeli saldırı

        DİYARBAKIR´daçeşitli suçlardan tutuklanan şüphelilerin yakınlarının, adliye çıkışında cezaevi aracı ve polis midibüsüne taşlı, tekmeli, yumruklu saldırısı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:25
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        Tutuklu yakınlarından cezaevi aracı ve polis midibüsüne taşlı, tekmeli saldırı
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        DİYARBAKIR´daçeşitli suçlardan tutuklanan şüphelilerin yakınlarının, adliye çıkışında cezaevi aracı ve polis midibüsüne taşlı, tekmeli, yumruklu saldırısı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

        Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi´nde Diyarbakır Adliyesi´nin çıkış kapısında meydana geldi. Kentte polis operasyonlarında çeşitli suçlardan gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları tutuklandı. Adliyenin çıkış kapısında bekleyen, aralarında kadınların da olduğu şüphelilerin yakını yaklaşık 30 kişi, tutukluların cezaevine sevk edildiği araç ve polis midibüsü çıkış yaptığı sırada taş, yumruk ve tekmeyle saldırdı. Bölgeye sevk edilen çevik kuvvet ekiplerinin gelmesiyle grup dağılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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