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DİYARBAKIR
DİYARBAKIR İLİ TÜM HABERLERİ
Dicle'de Kur'an-ı Kerim öğrenen öğrencilere hediye
05 Mart 2021 Cuma, 12:00 İHA

Dicle'de Kur'an-ı Kerim öğrenen öğrencilere hediye
Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı/Ek fotoğraflar
05 Mart 2021 Cuma, 12:00 DHA

Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı/Ek fotoğraflar
Bismil Kaymakamı Türkmen, korona virüs denetimlerine katıldı
05 Mart 2021 Cuma, 12:00 İHA

Bismil Kaymakamı Türkmen, korona virüs denetimlerine katıldı
Üniversiteli Şevin, bursunu sokak hayvanlarına harcıyor 
05 Mart 2021 Cuma, 12:00 DHA

Üniversiteli Şevin, bursunu sokak hayvanlarına harcıyor 
Diyarbakır'da pandemi hastaneleri de normalleşti; yatan 25 hasta kaldı
05 Mart 2021 Cuma, 11:00 DHA

Diyarbakır'da pandemi hastaneleri de normalleşti; yatan 25 hasta kaldı
Diyarbakır'ın 'mavi' sırrı; düğün ve taziyelerden uzaklaşıldı
05 Mart 2021 Cuma, 11:00 DHA

Diyarbakır'ın 'mavi' sırrı; düğün ve taziyelerden uzaklaşıldı
Diyarbakırspor sahaya indi, sanatçı Bedri Aysel’i takıma moral verdi
05 Mart 2021 Cuma, 10:00 İHA

Diyarbakırspor sahaya indi, sanatçı Bedri Aysel’i takıma moral verdi
Kaymakam Öztürk korona virüs denetimine katıldı
04 Mart 2021 Perşembe, 17:00 İHA

Kaymakam Öztürk korona virüs denetimine katıldı
Kayapınar Belediyesinden '1 günlük atığım' etkinliği
04 Mart 2021 Perşembe, 17:00 İHA

Kayapınar Belediyesinden '1 günlük atığım' etkinliği
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Diyarbakır'da 'Dinamik Denetim Süreci' başladı İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Diyarbakır'da denetimlere katılarak esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu
04 Mart 2021 Perşembe, 17:00 İHA

Diyarbakır'da 'Dinamik Denetim Süreci' başladı İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Diyarbakır'da denetimlere katılarak esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu
Başkan Beyoğlu, korona virüs denetimlerine katıldı
04 Mart 2021 Perşembe, 17:00 İHA

Başkan Beyoğlu, korona virüs denetimlerine katıldı
Nişanlarda pastanın yerini Diyarbakır’ın tescilli kadayıfı aldı
04 Mart 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Nişanlarda pastanın yerini Diyarbakır’ın tescilli kadayıfı aldı
Ergani’de korona virüs denetimi
04 Mart 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Ergani’de korona virüs denetimi
Çataklı: Durumu iyi olan iller dikkat etmeli, sıkıntılı durumda tedbirlerin çerçevesi değişebilir
04 Mart 2021 Perşembe, 17:00 DHA

Çataklı: Durumu iyi olan iller dikkat etmeli, sıkıntılı durumda tedbirlerin çerçevesi değişebilir
Dicle Kaymakamı Yurdagül, korona virüs denetimlerine katıldı
04 Mart 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Dicle Kaymakamı Yurdagül, korona virüs denetimlerine katıldı
Diyarbakır'da bir mezra, mutasyonlu virüs nedeni ile karantinaya alındı
04 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Diyarbakır'da bir mezra, mutasyonlu virüs nedeni ile karantinaya alındı
Evlat nöbetindeki anne Süheyla Demir: "Millet, PKK ve HDP’ye boyun eğmekten vazgeçti"
04 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Evlat nöbetindeki anne Süheyla Demir: "Millet, PKK ve HDP’ye boyun eğmekten vazgeçti"
Yenişehir Belediyesinden "Rehavete kapılmayalım" uyarısı
04 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Yenişehir Belediyesinden "Rehavete kapılmayalım" uyarısı
HDP önündeki ailelerin çığlığı Türkiye'yi sarmaya devam ediyor 550'nci gününe giren HDP önündeki evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı
04 Mart 2021 Perşembe, 15:00 İHA

HDP önündeki ailelerin çığlığı Türkiye'yi sarmaya devam ediyor 550'nci gününe giren HDP önündeki evlat nöbeti eylemine 2 aile daha katıldı
HDP önündeki eylemde 549´uncu gün; aile sayısı 212 oldu
04 Mart 2021 Perşembe, 15:00 DHA

HDP önündeki eylemde 549´uncu gün; aile sayısı 212 oldu
Eniştesinin saldırısı sonucu ağır yaralandı, yüzü tanınmayacak hale geldi Diyarbakır'da eniştesinin silahlı saldırısı sonucu ablasını kaybeden, kendisi de ağır yaralanan Fatma Sever'in yüzü dağıldı Hastanede tedavi altına alınan talihsiz kadın, aynaya bakamaz duruma geldi Maddi imkanı olmadığı için tedavisi yarım kalan Sever'in kardeşi Cengiz Aslan, yetkililere seslenerek kendilerine yardım edilmesi çağrısında bulundu
04 Mart 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Eniştesinin saldırısı sonucu ağır yaralandı, yüzü tanınmayacak hale geldi Diyarbakır'da eniştesinin silahlı saldırısı sonucu ablasını kaybeden, kendisi de ağır yaralanan Fatma Sever'in yüzü dağıldı Hastanede tedavi altına alınan talihsiz kadın, aynaya bakamaz duruma geldi Maddi imkanı olmadığı için tedavisi yarım kalan Sever'in kardeşi Cengiz Aslan, yetkililere seslenerek kendilerine yardım edilmesi çağrısında bulundu
Diyarbekirspor şampiyonluğa koşuyor
04 Mart 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Diyarbekirspor şampiyonluğa koşuyor
Kayapınar’da ‘dinamik denetim süreci’ başladı
04 Mart 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Kayapınar’da ‘dinamik denetim süreci’ başladı
Başkan Beyoğlu, yangının çıktığı Gıda Toptancılar Sitesinde incelemelerde bulundu
04 Mart 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Başkan Beyoğlu, yangının çıktığı Gıda Toptancılar Sitesinde incelemelerde bulundu
Diyarbakırspor BAL için start verdi
04 Mart 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Diyarbakırspor BAL için start verdi
İş yerinin çatı katındaki yangına TOMA'lı müdahale
04 Mart 2021 Perşembe, 14:00 DHA

İş yerinin çatı katındaki yangına TOMA'lı müdahale
Terörün kökü kazındı, TOMA'lar yangına müdahale etmeye başladı Diyarbakır'daki yangına TOMA müdahale etti
04 Mart 2021 Perşembe, 12:00 İHA

Terörün kökü kazındı, TOMA'lar yangına müdahale etmeye başladı Diyarbakır'daki yangına TOMA müdahale etti
Diyarbakır Gıda ve Toptancılar Sitesinin girişinde bulunan bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve TOMA sevk edildi.
04 Mart 2021 Perşembe, 12:00 İHA

Diyarbakır Gıda ve Toptancılar Sitesinin girişinde bulunan bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve TOMA sevk edildi.
'Çocuklarda MIS-C´ye bağlı ölümcül vakalar görmeye başladık'
04 Mart 2021 Perşembe, 11:00 DHA

'Çocuklarda MIS-C´ye bağlı ölümcül vakalar görmeye başladık'
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
03 Mart 2021 Çarşamba, 23:00 İHA

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Diyarbekirspor, Kızılcabölükspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti
03 Mart 2021 Çarşamba, 19:00 İHA

Diyarbekirspor, Kızılcabölükspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti
Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ikinci duruşma (2)
03 Mart 2021 Çarşamba, 20:00 DHA

Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ikinci duruşma (2)
Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, alev alev yandı
03 Mart 2021 Çarşamba, 18:00 DHA

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, alev alev yandı