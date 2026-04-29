Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 10 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7'si çocuk 10 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 22 ABM 653 plakalı otomobil, Batı Karakoç Mahallesi mevkisinde tarlaya girerek devrildi. Otomobilde bulunan 7'si çocuk 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

