Yapılan müdahaleler de ister istemez sur duvarları üzerinde bir aşınmaya, bir bozulmaya sebebiyet verebiliyor. Hem maliyetli hem de zahmeti bir uğraş gerektiriyor. Bir savunma yapısı olan Diyarbakır Kalesi ve surlar tarih boyunca Diyarbakır'ı ve Diyarbakırlıyı korudu. Ancak günümüze gelindiğinde artık suru ve kaleyi korumak Diyarbakırlının asli vazifesidir. Bizler bunu korumakla mükellefiz" ifadelerini kullandı.