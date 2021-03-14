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Doğa hasarsızlık indirimini 1 yıl daha koruyor

Doğa Sigorta, kasko sigortası ürününde hasarsız geçirilen her poliçe dönemi yenilemesinde sağlanan hasarsızlık indirimini 1 yıla kadar koruyor.

Doğa hasarsızlık indirimini 1 yıl daha koruyor
HABERTURK.COM

Doğa Sigorta, COVID-19 salgını döneminde müşterilerinin ve acentelerinin yanında olduğunun altını çizmek için yeni bir kampanya başlattı. Doğa Sigorta, kasko sigortası ürününde hasarsız geçirilen her poliçe dönemi yenilemesinde sağlanan hasarsızlık indirimini 1 yıla kadar koruyor.

POLİÇE BOŞLUĞU 12 AYA KADAR OLABİLİYOR

Mart-Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya boyunca Doğa Sigorta, kasko sigortasında hasarsızlık indirimi hak ettiği halde pandemi sebebiyle vadesinde yenilemesi yapılamayan otomobil ve kamyonet kullanım tarzındaki araçların poliçe boşluğu 6 aya kadar olması durumunda bir üst basamak, 6-9 ay arasındaysa mevcut basamağı koruyarak, 9-12 ay arasında ise mevcut basamağından iki basamak düşürerek sigortalılarının hasarsızlık indirimini koruyacağını taahhüt ediyor.

Sigortalı araç sahibini ve aracını güvence altına alan, sigortalıdan kaynaklı meydana gelen kazalarda da araçta ortaya çıkan zararı kısmen veya tamamen karşılayan Kasko Sigortası, deprem, yangın, dolu, toprak kayması gibi doğal afetler nedeniyle aracınızın zarar görmesi durumunda da sizi yalnız bırakmıyor.

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