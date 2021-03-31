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HaberlerEnerji
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Doğal gazda 'basamak tipi' tarife

BOTAŞ, bugün 1 Nisan’dan geçerli yeni doğal gaz fiyatlarını açıklayacak. Şirket’in, bu ay sektörde “basamak” tipi olarak adlandırılan bir tarife modeli uygulaması bekleniyor. Model, gaz satış fiyatının, abone ya da tüketici grubuna göre farklı oranlarda artırılmasına dayanıyor. Peki, bu model çerçevesinde beklenti ne? HABERTÜRK, Ankara’nın ve sektörün nabzını tuttu. Kaynaklar, “Konutlarda düşük, diğer deyişle yüzde 1-2 düzeyinde bir artış olabilir. Sanayide orta, santrallarda görece yüksek zam gündeme gelebilir” dedi. Doğal gazla çalışan santrallar, olası artışı da dikkate alarak yarınki elektrik satış fiyatlarını hesapladı. Gözler, BOTAŞ’ta olacak.

Doğal gazda 'basamak tipi' tarife

Türkiye, doğal gaz gereksiniminin yarısına yakın bölümünü Rusya’dan karşılıyor. Rus gazının her 1000 metreküp fiyatı, yılın ikinci çeyreğinde (1 Nisan’dan geçerli) 170 dolar düzeyinden 208-209 dolara kadar çıkacak. BOTAŞ’ın, ithalat maliyeti artacak. Diğer yandan Türk Lirası da son birkaç haftada hızla dolar karşısında değer kaybetti. Gerek ithalat fiyatının yükselmesi, gerekse de TL’deki değer kaybının gaz tarifesi üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

NE BEKLENİYOR?

BOTAŞ; (tüm abone gruplarında) Ocak ve Şubat’ın ardından Mart’ta doğal gaza yüzde 1 zam yapmıştı. Şirket, bugün 1 Nisan’dan geçerli yeni doğal gaz fiyatlarını açıklayacak.

Sektör kaynakları, BOTAŞ’ın ithalat maliyetlerinin (Brent petrol ve türevlerindeki yukarı yönlü harekete bağlı olarak) arttığını ve dolar kurunun da yükseldiğini anımsattı. Kaynaklar, BOTAŞ’ın, 1 Nisan’da Rusya’dan ithal edeceği her 1000 metreküp gazın fiyatının bin 700 TL’nin üzerine çıkacağını söyledi.

Kaynaklar, abone ya da kullanıcı grubuna göre farklı oranlarda gaz fiyatında “merdiven” tipi artış yapılabileceğini belirterek, “Konutlarda düşük yüzde 1-2 düzeyinde bir artış olabilir. Sanayide orta, santrallarda görece yüksek zam gündeme gelebilir” dedi. Doğal gazla çalışan santrallar, olası artışı da dikkate alarak yarınki elektrik satış fiyatlarını hesapladı.

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