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HaberlerEnerji
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Doğalgaz ithalatı aralıkta yüzde 15.6 yükseldi

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 6 milyar 260 milyon metreküp oldu.

Doğalgaz ithalatı aralıkta yüzde 15.6 yükseldi
AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Aralık 2020'ye ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 4 milyar 869 milyon 60 bin metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 390 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı yüzde 32,9 artarken, LNG ithalatı yüzde 20,6 düştü.

Böylece doğalgaz ithalatı Aralık 2020'de Aralık 2019'a göre yüzde 15,6 artışla 6 milyar 260 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Son birkaç aydır devam eden kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimi payındaki düşüş ve doğalgaz santrallerinin gaz kullanımındaki artış sürüyor. Gaz santrallerinde ve konutlarda tüketimin yükselmesi, doğalgaz ithalatına artış olarak yansıyor.

Geçen yılın aralık ayında en fazla doğalgaz ithalatı 2 milyar 948 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 1 milyar 102 milyon metreküple Azerbaycan, 818 milyon metreküple İran takip etti. Bu dönemde Rusya ve Azerbaycan'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 56,4 ve yüzde 18,9 artarken, İran'dan gelen gaz yüzde 4 düşüş gösterdi.

Söz konusu dönemde Türkiye'de doğalgaz tüketimi de yüzde 16,6 arttı ve 6 milyar 73 milyon metreküpe ulaştı.

Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 42,8 artışla 1 milyar 552 milyon metreküp, konutlardaki tüketim yüzde 14,3 artışla 2 milyar 315 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi ise yüzde 7 artışla 373,5 milyon metreküp oldu.

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı aynı dönemde yüzde 7,9 düşüşle 2 milyar 852 milyon metreküp düzeyinde hesaplandı.

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