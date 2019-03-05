Türkiye, yılda 50 milyar metreküp düzeyinde doğalgaz kullanıyor. Bunun önemli bir bölümü Rusya’dan ithal ediliyor. Türkiye, Rusya’dan Batı Hattı’ndan ve Mavi Akım üzerinden doğalgaz satın alıyor. Rusya’nın, Avrupa ölçeğinde en büyük müşterilerinden biri olarak öne çıkan Türkiye, Rus Gazprom’la kritik bazı konularda görüşmelere başladı. İşte, o başlıklar:
- Doğalgaz fiyatının indirilmesi: Türkiye, halen her 1000 metreküpü 300-305 dolar düzeyinde olan doğalgazın fiyatının düşürülmesini, Azeri gazının fiyatına yakın bir düzeye çekilmesini istiyor.
- “Al ya da öde” sınırı: Türkiye’nin gaz tüketimi ekonomideki durgunlaşmaya bağlı olarak azalıyor. Gerek sanayi, gerek elektrik üretiminde daha az gaz kullanılıyor. Bu nedenle 2019’da Rusya’dan daha az gaz alınması gündeme gelecek. BOTAŞ, Rusya’dan anlaşmada öngörülen miktarın altında gaz çekeceği için “al ya da öde” yaptırımına maruz kalabilir. Şirket, almadığı gazın parasını ödememek için “al ya da öde” sınırının düşürülmesini istiyor.
- 2021 sözleşmesi uzatılacak: Rusya’dan, Batı Hattı’ndan ithal edilen gazın 8 milyar metreküplük bölümü için 2021 yılında anlaşma süresi dolacak. BOTAŞ, bu sürenin uzatılmasını istiyor. Rusya’nın da uzatma talebine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.
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