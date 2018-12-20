Doğalgazda ölümcül hile bitmiyor

Ddoğalgaz tesisatında ölümcül hilenin ardı arkası kesilmiyor. İç tesisatçıların gaz kaçaklarını Japon yapıştırıcı ile kapatmasının ardından can ve mal güvenliğini tehdit eden büyük bir hile daha ortaya çıktı.

Kâr hırsıyla ucuz iş gücü ve maliyet avantajı için özellikle bazı toplu konut projelerinde ve iş yerlerinde iç tesisatları sertifikası olmayan kişiler üstleniyor. Eve ya da iş yerine gaz bağlama aşamasında sertifikalı firma devreye giriyor. Bu firma, tesisatı yapmış gibi gösteriyor. İlgili birime gaz bağlanmasını sağlıyor.

Sertifikasız kişilerce tesisatı yapılan çok sayıda konut ve iş yerinin olduğu tahmin ediliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu tür şaibeli işlere karışan firmaların sertifikasını iptal ediyor. Ancak, firma yetkililerinin adli bir yükümlülüğü bulunmuyor.

Şehiriçi doğalgaz dağıtım şirketlerinin çatı örgütü GAZBİR’in Başkanı Yaşar Arslan, tesisatçı ve servislerin sorumluluk alanlarının genişletilmesini istemişti. Arslan, adli sorumluluklarının olmadığına işaret ederek, “İşlerini gereği gibi yapmamaları halinde karşı karşıya kalacakları adli ve idari yaptırımlar genişletilmeli” görüşünü dile getirmişti.

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