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HaberlerGündemDoğanlar apartmanı bir aileye mezar oldu- HABERLER
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Doğanlar apartmanı enkazından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'de, depremde yıkılan binalarında enkazlarında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Doğanlar apartmanı bir aileye mezar oldu- HABERLER
DHA

İzmir´de deprem faciasının ardından yıkılan binaların enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında acı haberler art arda geldi. Saat 19.55 sıralarında Doğanlar Apartmanı´nda 5 dakika içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 kişinin cansız bedenleri moloz yığınları altından çıkartıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İzmir´de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından cansız bedenleri çıkarılan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatlarını kaybedenlerin Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu belirlendi.

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