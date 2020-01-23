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Doğuş GYO mevcut kredi borçlarının kısmen kapatılması ve finansal giderlerin azaltılması amacı ile İstanbul'daki D-Ofis Maslak gayrimenkulunun 40 milyon Euro'ya "sat ve geri kirala" yöntemiyle satılması ve sözleşme vadesi sonunda geri alınması için Kuveyt Türk ile finansal kiralama sözleşmesi imzaladı.

'OLUMSUZ BİR ETKİSİ OLMAYACAK'

KAP'a dün akşam yapılan açıklamada, "Mevcut kredi borçlarının kısmen kapatılması ve finansal giderlerin azaltılması yönünden olumlu olacaktır. Söz konusu gayrimenkul, satışı takiben geri kiralanacağından işlemin şirketimiz faaliyetlerine olumsuz bir etkisi olmayacaktır. İşlem bir satış işlemi olmayıp "Sat ve Geri Kirala" adı altında finansman işlemidir" denildi.