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Doğuş Holding, geçen yıl yeniden yapılandırılan 2,3 milyar euroluk (2,7 milyar dolar) borcun geri ödemeleri için yerel kredi kuruluşlarıyla görüşüyor.

Konuya yakın kişilere göre, Doğuş Holding Başkanı Ferit Şahenk koronavirüs salgını nedeniyle nakit akışının darbe almasının ardından bir grup banka ile ön görüşmelerde bulunuyor ve borç veren kurumlara geri ödemeleri kaçırabileceğini belirtti. Doğuş Holding konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Doğuş Holding, Nisan 2019'da 2.7 milyar dolarlık borcunu 12 banka ile yeniden yapılandırmıştı. Ancak holdingin o tarihten bu yana Kovid-19 salgınının yayılmasını kontrol altına almayı amaçlayan uygulamalardan fazlasıyla etkilendiği belirtiliyor. Bu anlaşmanın bir parçası olarak firma, restoranlar, oteller ve eğlence mekanlarından marinalara ve araba distribütörlerine kadar çeşitli işletmelerde bazı varlıkları elden çıkarmayı ve hisselerini satmayı kabul etti.