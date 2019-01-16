Dolar TL yeni güne 5.4549 TL seviyesinden başladı. Piyasaların bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklanacak. Düşük gelen Aralık ayı enflasyon verisi ardından yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo faizinde değişiklik beklenmiyor.

TRUMP'LA YÜKSELEN TANSİYON TRUMP'LA DÜŞTÜ

Haftabaşında ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalar ile 5.54 seviyesini test eden Dolar/TL'de dün tansiyon düşmüştü. Önceki gün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından dolar /TL 5.43 TL'ye kadar çekilmiş dün de 5.46 seviyelerinde hareket etmişti .

BREXIT ANLAŞMASI REDDEDİLDİ



Sterlin/dolar paritesi, İngiltere'de Theresa May hükümetinin Brexit anlaşmasının parlamento oylamasında reddedilmesinin ardından sert düştü. May, Brexit anlaşması oylamasını 432'ye 202 oyla kaybetti. Sterlin/dolar paritesi oylamanın ardından 1.2670'e kadar geriledikten sonra bu sabah kaybını yüzde 0.1'e kadar indirdi. Parite 1.2841'e çıktı.







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