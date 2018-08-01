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Dolar 4.93 lirayı gördü! İşte ilk rakamlar

Dolarda yaşanan yüksek seyir devam ediyor. Dolar kuru bugüne 4.90 liranın üzerinde başlarken bir ara 4.93 lirayı gördü.

01.08.2018 - 08:36 | Güncelleme:

ABD'nin Çin'den ithal 200 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirmeyi değerlendirdiği yönündeki haberler iki ülke arasındaki ticaret savaşı hakkındaki endişeleri tekrar tetikledi.

Küresel piyasalar ABD ile Çin'in ticaret gerilimini azaltmayı amaçlayan görüşmeleri tekrar başlatmaya çalıştığı şeklinde Bloomberg'de yer alan haberle dün ılımlı bir şekilde yükselmişti.

Ancak bu haberin ardından ABD'nin 200 milyar dolarlık ürüne yüzde 25 gümrük vergisi planladığı haberi tekrar piyasalara belirsizlik getirdi. Reuters'a bilgi veren bir kaynak ABD'nin gümrük vergisi artırma planını bugünden itibaren açıklayabileceğini ifade etti.

İçeride dolar güne 4.90 liranın üzerinde başlarken 4.93 liraya kadar çıktı. dolar saat 08.30 itibariyle 4.9290, euro ise 5.7595 liradan el değiştirdi.

Piyasalarda Türkiye-ABD ilişkileri yakından izlenirken, dün elektrik ve doğalgaza gelen zammın yankıları da takip ediliyor. Ayrıca bu akşam yapılacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı da yatırımcıların radarında bulunuyor.

'YENİ OVP BEKLENİYOR'

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, Türkiye'ye yönelik risk algısının iyimser olmaması nedeniyle TL'de negatif ayrışmanın devam ettiğini, hala 320 baz puanın üzerinde olan CDS'lerin geri çekilmekte zorlandığını söyleyerek, "TCMB'nin geçen hafta faizleri sabit tutma kararı ardından dolar/TL 4.88'in üzerine yerleşti, geri çekilmeler sınırlı kalıyor. Piyasa yeni OVP'yi bekliyor, açıklanana kadar da oynaklık sürebilir. Piyasa artık daha somut şeyler beklediği için fiyatlara yansıtıyor. Yüksek enflasyon, cari açıkta bozulma, yeni kabinenin atacağı adımlar, diğer taraftan Rahip Brunson konusu ve ABD ile ilişkilerin nasıl seyredeceği hep piyasa için risk unsuru" dedi.

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Yorumlar 11
  • Misafir 8 dakika önce
    Busene 6' Test edecek:-((
  • Misafir 36 dakika önce
    aman ne kadar da güzel haberler bunlar, ekonomimiz her geçen gün güçleniyor. hep çok güçlüyüz biz, aşırı güçlüyüz ama öyle böyle değil..
  • Misafir 32 dakika önce
    Evet aynen her gecen gun altina birazdaha ediyor
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