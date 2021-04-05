Dolar enflasyon verisi öncesi yukarı yönlü

HABERTURK.COM

TCMB yönetimindeki değişiklik sonrası sert dalgalanan dolar kurunda gözler bugün açıklanacak tüketici enflasyonu verisine çevrildi.

20 Mart'ta yaşanan TCMB'deki başkan değişiminin ardından, faizlerde beklenenden erken indirimlerin başlayabileceği endişesiyle kur 7.70 - 8.50 arasında geniş bir bantta iki yönlü hareket etti. Yukarı yönlü eğilim yeni Başkan Kavcıoğlu'nun sıkı para politikasına dönük mesajlarıyla zayıflarken, TÜİK'in bugün açıklayacağı enflasyon verileri piyasaların ana odak noktası.

Kavcıoğlu, geçen hafta TCMB Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Enflasyon ve enflasyon beklentileri sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." demişti.

Enflasyonun mart ayında yüzde 1 civarında artması ve yıllık TÜFE'nın yüzde 16'yı geçmesi bekleniyor. TCMB ise halihazırda yüzde 19 politika faizi uyguluyor.

5 Nisan haftasına dolar kuru 8.20 bandında giriyor. Euro ise 9.65 TL'de.

Yurtdışında ise Paskalya nedeniyle perşembe gününden bu yana devam eden tatil sürüyor.