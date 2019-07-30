Dolar son dakika! Dolar Fed'in faiz kararı öncesi hareketli! 30 Temmuz döviz kuru, dolar ne kadar?

Dolar/TL dün 5.6001'e kadar gerileyerek son 3 haftanın en düşük seviyelerini test etti ve TL, dolar endeksi 98 puan üzerine çıkmasına rağmen rand ile birlikte dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimlerinin üzerinde primlenerek pozitif ayrışıyor.

Bankacılar ABD faizlerindeki düşüş beklentisinin öncelikle en çok satış yiyen para birimlerine kaldıraç etkisi yarattığını belirtirken, piyasalardaki pozitif hava da sürüyor.

Fed kararında bu hafta 25 baz puan indirime yüzde 77, 50 baz puanlık indirime yüzde 23 ihtimal tanınıyor. Her iki ihtimal de TL için orta vadede olumlu olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed tarafından yapılacak küçük çaplı faiz indiriminin yeterli olmayacağını söyleyerek Fed üzerinde kurduğu baskıyı artırmaya devam ediyor.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çin ve Avrupa Birliği'nin faizleri daha fazla indirerek sistemlerine para pompalayacağını belirterek "Bu esnada Fed çok düşük enflasyona rağmen, faizler konusunda hiçbir şey yapmıyor, büyük ihtimalle gelecekte de çok az şey yapacak. Çok kötü" yorumunu yaptı.

Piyasada gelecek bir yıl içinde 100 baz puan faiz indirimi fiyatlanırken, süreçle ilgili Fed'in karar metni ve Başkan Powell'ın açıklamaları yakından takip edilecek.

Dolar/TL, bu gelişmeler ışığında 30 Temmuz sabahına 5.61 seviyesinde başladı. Euro 6.25 bandında seyrederken sterlin ise küresel satışlar nedeniyle 6.82'ye kadar indi. Altının onsu ise yükselişini sürdürüyor ve 1421 dolar üzerinde.

Fed kararı dışında bu haftaki en önemli iç gündem TCMB'nin enflasyon raporu olacak. Enflasyon tahmininde yapılabilecek

revizyonlar ve para politikası söylemleri piyasanın odağında olacak. Piyasa, kalan 3 PPK toplantısında 300-325 baz puan

indirim fiyatlıyor.

Hatırlanacağı üzere Dolar/TL, geçen hafta Merkez Bankası'nın (TCMB) 425 baz puanlık faiz indirim kararı ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın alışılagelenin aksine sert faiz indirimleri yerine kademeli faiz indirimi çağrısı yapmasıyla birlikte yönünü aşağı çevirmişti.