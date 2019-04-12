Dolar/TL, genel olarak İstanbul seçimlerindeki belirsizliği ve ABD ile ilişkileri izlerken piyasalarda dün TCMB'nin net rezervlerinde düşüşün etkisiyle kur yükseldi. Güne 5.68 seviyesinde başlayan dolar öğleden sonra 5.7580 seviyesine kadar yükseldi.
Gelişmekte olan para birimleri dün dolar karşısında yükselirken TL, dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi CDS de 19 baz puan artışla 430 seviyesini aştı.
TCMB'nin net uluslararası rezervleri 5 Nisan itibarıyla 1.8 milyar dolar düşüşle 27.9 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası'nın (TCMB) net döviz rezervleri Mart başından itibaren aralıksız ilk üç haftada toplamda 9.1 milyar dolar azaldı.
Bankacılar, swap hacminin ilgili haftada 2.6 milyar dolar arttığını, brüt ve net rezervlere katkı yaptığını söyleyerek, buna rağmen net rezervlerde görülen düşüşün bir bölümünün dış borç ödemesinden kaynaklanabileceğini belirtti.
12 Nisan günü dolar kuru 5.7485 ile yukarı yönlü başladı.
Öte yandan uzmanlar TL'nin fiyatlanması konusunda neyin etkili olduğu konusunda tam bir konsensüs içerisinde değil. Seçim belirsizliği ve S-400 alımının baskı unsuru olduğunu yineleyen analistlerin bir bölümü seçimlerin net bir etkisinin olmadığını ancak tekrarlanma durumunda hareket yaşanabileceğini belirtiyor. Reform paketinin sınırlı bir etkisinin olduğuna dikkat çekilirken TL'ye karşı negatif bakış açısının sürdüğü vurgulanırken ve yatırımcının "TL neden değer kazansın?" sorusuna cevap bulamadığı da belirtiliyor.
Piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılacak ve bu kapsamda Washington'da temaslarda bulunacak.
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