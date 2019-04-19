Dolar kuru, önceki gün Financial Times'da çıkan haber sonrası Merkez Bankası rezervlerine yönelik endişelerle yukarı yönlü hareket etti 5.85 üzerini gördü.

Öğleden sonra gevşeyen kur 5.80 - 5.85 arasında iki yönlü dalgalanmasını sürdürerek 5.8016 kapandı.

Haftanın son günü olan 19 Nisan'da ise dolar çok sığ olan piyasada hafif yukarı yönlü hareketle 5.83 TL'den işlem görerek güne başladı. Euro ve sterlin ise sırasıyla 6.55 ve 7.58 üzerinde el değiştiriyor.

Orta Doğu piyasaları hafta sonu tatilinde olduğu için kapalı. Hristiyan dünyası da Paskalya pazarından önceki cuma günü kutlanan Kutsal Cuma günü nedeniyle tatilde. Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika gibi gelişen ülkeler piyasalarının yanı sıra ABD, Kanada, Avustralya, Hong Kong ve Euro bölgesinde de piyasalar kapalı. Petrol piyasası da işlem görmeyecekler arasında.

Yurtiçindeki ekonomik takvimde bugün TCMB beklenti anketi açıklanacak ve yıl sonu enflasyonuna yönelik öngörüler izlenecek.