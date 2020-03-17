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Dolar 6.42'nin üzerinde

Dün koronavirüs endişeleri sebebiyle 6.40'ı aşan dolar/TL yeni güne de 6.4269'dan başladı. Kurun seyrini koronavirüsün ekonomik etkileriyle ilgili gelişmeler belirlemeye devam ediyor

dolar
HABERTURK.COM

Küresel piyasalar koronavirüs salgını sebebiyle olağanüstü dönemlerden geçiyor. Pazar gecesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sürpriz indirimi sonrası gözler piyasalara çevrilmişti. Normal zamanlarda Fed'in faiz indirimi getiri arayan yatırımcıların nispeten daha riskli varlıklara yönelmesine sebep olur. Bu yüzden borsalarda yükselişler yaşanır. Sermaye akışı sayesinde Türk Lirası gibi gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında güçlenir. 

Ancak şu anda koronavirüs salgını sebebiyle hiçbir şey beklendiği gibi hareket etmiyor. Fed'in 18 Mart'taki toplantıyı beklemeden aldığı bu ikinci faiz indirimi kararı piyasaların virüs konusunu daha ciddiye almasını ve daha fazla tedirgin olmasını sağladı. 

GÜNDEM VİRÜS

Bu sebeple dünya borsalarında sert düşüşler yaşanırken gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında çakıldı. Dün güne 6.3156'dan başlayan dolar/TL akşam saatlerinde 6.44'ü zorladı. 

Dolar yeni güne ise 6.4269'dan başladı. Bugün koronavirüs salgını ve salgının ekonomik etkileriyle ilgili gelişmeler takip edilmeye devam edecek. Bunun yanında perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı da merakla bekleniyor.

 

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